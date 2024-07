Tugu nakon ispadanja Talijana utopio u alkoholu: Slavni nogometaš ‘mrtav pijan’ padao po ulici

Autor: K.I.

Uz njegovo ime vezuju se silni incidenti odakle mu i nadimak ‘zločesti dečko talijanskog nogometa’. Sada se opet našao u središtu pozornosti iz krivih razloga. Pogađate, riječ je o Mariju Balotelliju.

Naime, danas 33-godišnji napadač turskog Adana Demispora, sinmljen je kako u alkoholiziranom stanju pada po ulicama Udina. Snimka je navodno nastala po završetku utakmice osmine finala Europskog nogometnog prvenstva u kojem je Švicarska savladala Italiju s 2:0 i eliminirala ih s kontinentalne smotre.

Balotelli je bio, kako bi narodski rekli, ‘mrtav pijan’, čak je i jednog prijatelja koji je pokušao zadržati na nogama povukao na zemlju, te je malo nedostajalo da ga udari neki od automobila koji su prolazili.

Des nouvelles de Mario Balotelli. 💀 (TikTok / Leonardo.fabris) pic.twitter.com/gWhPz9wBy0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 30, 2024









‘Mario je zombi’

Slovio je ‘Super Mario’, kako su mu svojevremeno tepali, za jednog od najtalentiranijih nogometaša Italije, pa i šire. Profesionalnu karijeru započeo je 2006. godine u Lumezzaneu, nakon čega je redom igrao za Inter iz Milana, Manchester City, Milan, Liverpool, Nicu, Marseille, Bresciju, Monzu, Adanu u dva navrata i Sion.

Sve njegove incidente nemoguće je i nabrojati, barem one poznate javnosti. Prošle godine dok je branio boje švicarskog Siona njegov je klub jednu utakmicu izgubio od Servettea sa čak 5:0.

Trener Michael Pont je rekao: “Sion ima zombija na terenu, a to je Mario Balotelli. On uništava sve, uništava atmosferu u klubu. Možete reći da su svi kao zombiji, ali to nije istina. Samo on je zombi.”









Bez potrebne samokontrole

Upravo zbog neprofesionalnosti i nesportskog načina života bio je trn u peti mnogih trenera u klubovima u kojima je igrao i konstantno na udaru kritika. A svemu usprkos igrao je za neke od najboljih svjetskih klubova i upisao 36 nastupa i postigao 14 golova u dresu talijanske reprezentacije. Što bi sve postigao samo da je imao potrebnu disciplinu i radnu etiku?