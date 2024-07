Toni Kroos šokirao Njemačku i objasnio zašto se neće vratiti u domovinu

Poraz protiv Španjolske u četvrtfinalu Europskog prvenstva u Njemačkoj, bila je zadnja utakmica u profesionalnoj igračkoj karijeri legende svjetskog nogometa Tonia Kroosa, koji se tako od najvažnije sporedne stvari na svijetu nije oprostio i s naslovom prvaka Europe.

Kroos je i na utakmici protiv Španjolske vodio igru Elfa, a s dva prekršaja u ranoj fazi utakmice onesposobio je Pedrija, koji je morao van igre, a umjesto njega ušao je Dani Olmo, koji će kako se ispostavilo obilježiti utakmicu. Toni se nakon četvrtfinala ispričao Pedriju riječima kako ga nije išao namjerno ozlijediti, ali niti to nije pomoglo Elfu da savlada Furiju.

U svojoj velikoj karijeri Toni Kroos je osvojio skoro sve u nogometu, uz jedan naslov Svjetskog prvaka, šest Liga prvaka, naslove i Kupove u Njemačkoj i Španjolskoj, iz koje se izgleda Nijemac ne namjerava vratiti u domovinu, već će ostati živjeti u Madridu.

🗣️ Toni Kroos: “Germany is no longer the country it was 10 years ago due to mass migration. The issue of mass migration has become too “uncontrolled”. “There are problems everywhere. It’s too crowded, there’s too much.” pic.twitter.com/y1RMtjqvVJ

— Football Talk (@FootballTalkHQ) July 7, 2024