Svijet se podignuo zbog Modrića: ‘Iznevjerili su ga, nije ovo zaslužio’

Heroj i tragičar u jednoj utakmici unutar niti jedne minute, najstariji strijelac Europskih prvenstava i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ganuo je svijet suzama nakon utakmice protiv Italije, kada jednostavno nakon remija i ispadanja s Eura nije mogao suspregnuti emocije.

Luka je proglašen i za igrača susreta između Hrvatske i Italije, a Modrić se, kako običaj nalaže, fotografirao s peharom, no imao je tužan izraz lica, a oči su mu bile crvene, zbog čega su mnogi pomislili da je kapetan Hrvatske plakao netom prije toga, piše Britanski Sun. Fotografija se brzo proširila internetom, a brojni ljubitelji nogometa bili su tužni zbog Luke te su mu počele stizati poruke podrške.

‘Izgleda kao da je plakao, žao mi je’, napisao je jedan čitatelj dok je drugi dodao, ‘Tužno da je tako završilo za njega’. ‘Bol na njegovom licu. Slomljeno srce u zadnjem trenutku’, još je jedan od komentara, dok neki smatraju kako su ga suigrači iznevjerili ‘Luka Modrić je zaslužio bolji tim. Suigrači su ga iznevjerili’, mišljenja je jedan čitatelj dok je skupni zaključak ‘On nije ovo zaslužio, bolno’.

🇭🇷 Luka Modrić back in Croatia, was asked if he feels better today…

Modrić: “No, not really…” pic.twitter.com/W7wFgFl8UQ

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 26, 2024