Švicarska i Italija otvaraju nokaut fazu: Evo sastava za utakmicu u kojoj smo htjeli vidjeti Hrvatsku

ŠVICARSKA- ITALIJA (18:00)

Švicarska: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder, Aebischer, Freuler, Xhaka, Vargas, Ndoye, Embolo

Italija: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Darmian, Di Lorenzo, Cristante, Fagioli, Barella, Chiesa, El Shaarawy, Scamacca

Švicarska je bila u grupi A u kojoj je pobijedila Mađarsku, a potom upisala remi protiv Škotske i Njemačke. Italija je bila u našoj skupini B gdje je s nama odigrala remi, a izgubila od Španjolske. Pobjedu su ostvarili protiv Albanije u prvom kolu s 2:1.

Ove dvije ekipe igrali su čak tri puta u 2021. godini. U skupini na Euru te godine Italija je slavila s visokih 3:0, a zatim su igrali kvalifikacije za Katar na koji se Italija nije plasirala. Tada su dva puta remizirali.

Round of 16 fixtures ✅

Eight ties across four nights 🍿@bookingcom | #EUROfixtures pic.twitter.com/H3KujpXc9S

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 28, 2024