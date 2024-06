Štimac ispalio u javljanju uživo: ‘Sanjao sam da mlatim tog suca, da vrišti i pokušava se istrgnuti’

Autor: K.I.

Nakon sinoćnjeg raspleta skupine C hrvatska nogometna reprezentacija je i službeno završila svoj nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. O utakmici između Hrvatske i Italije (1:1) pričat će se još dugo vremena, kao i o suđenju Nizozemca Dannyja Makkeliea koji je iz neobjašnjivih razloga odlučio produljiti utakmicu čak osam minuta.

Nakon utakmice čuđenje s tako velikom sudačkom nadoknadom iskazali su praktički svi hrvatski igrači na čelu s kapetanom Lukom Modrićem, kao i izbornik Zlatko Dalić. Utakmicu Vatrenih je u emisiji Otvoreno komentirao je bivši izbornik hrvatske reprezentacije Igor Štimac.

“Doveo nas je do suza, mnoge od nas koje volimo Vatrene, to je sigurno. Naravno, nije lako jer ogromne su bile greške suca koje su direktno utjecale na ono što se događalo na terenu, tako i na krajnji ishod koji će nas koštati prolaska dalje. Kao što je Luka rekao, nogomet je nekad okrutan. Dogodilo nam se to i prije 1996. godine u Engleskoj kada nas je sudac direktnim greškama zakinuo za pobjedu protiv tada silno jake Njemačke koja je otišla do samog kraja. Ali bez obzira što se sudac danas najviše analizira čvrsto sam uvjeren da će i ovaj poraz biti put ka nekim novim pobjedama i uspjesima. Jer porazi su sastavni dio života i tko se nakon poraza ne zna podignuti, taj nigdje neće stići. Hrvatska se uvijek znala uzdići”, rekao je Štimac.

Sanjao Makkeliea

Onda je Štimac ocijenio nastup Hrvatske na Euru. “Odigrali smo jedan solidan turnir, nećemo reći pretjerano dobar jer je izostala realizacija. U svim ostalim segmentima nogometne igre bili smo među top pet sudionika natjecanja. Ali očito nam je falio onaj klasični realizator, egzekutor u šesnaestercu koji će natjerati suce da budu bespomoćni u onim trenucima kada pomisle da mogu utjecati na rezultat.”

Upitan je Štimac moramo li žaliti ponajprije što nismo pobijedili Albaniju? “Volio bih da zaboravimo ovog suca, ja mu ne znam niti ime. Ja sam se jutros probudio, sanjao sam da ga mlatim, sanjao sam da vrišti i da se pokušava istrgnuti iz mojih ruku. Toliko sam bio deprimiran i žalostan zbog onoga što nam je napravio. Duboko u noć sam razmišljao o njemu. Ali ne želim da mi se to događa i vjerujem da su mnogi Hrvati takvu noć proživjeli.

Ali mi moramo analizirati sebe, gdje smo pogriješili i što nismo dobro napravili jer imali smo priliku realizirati prolazak puno ranije i ne ovisiti o toj pobjedi protiv Italije. Izborniku, igračima i ljudima u savezu treba čestitati još jednom, a ovakvi rezultati su dio posla kojim se bavimo. A vim onima koji su se upustili u velike kritike tijekom natjecanja i bili dio negativne publike koja ničim ne pomaže, neka se zapitaju kakvi su to ljudi.”

Žal zbog Baturine

Na kraju je Štimac upitan što dalje? “Istim putem. Hrvatska nema o čemu brinuti. Vidjeli smo puno novih lica, novih igrača. Žao mi je što mali Baturina nije dobio priliku protiv Italije u utakmici u kojoj se pokazalo da nam treba igrača jakih na lopti. Hrvatska sebi ne smije dozvoliti da nakon visokog presinga, kada pokažemo da možemo visoko igrati i kada držimo protivnika nemoćnim, zabijemo gol i onda se povučemo pred svoj gol. To ne vodi ničemu dobrom. Golovi se ne bi trebali primati u prvim i zadnjim minutama utakmica, na tome moramo poraditi i bit će sve dobro”, zaključio je Štimac.