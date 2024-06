Srpski mediji udaraju, spominju legendarnog branitelja: ‘Hrvati napravili novi skandal na Euru’

Hrvatska i Italija igrali su utakmicu trećeg kola Europskog prvenstva u nogometu. I jednima i drugima pobjeda je davala velike šanse za prolazak u drugi krug, ali naši susjedi nisu skakali zbog golova već zbog jednog “skandala”, kako su to nazvali…

Pritom su ponovno sablaznili srpsku javnost. Naime, uoči početka utakmice pojavila se koreografija s riječima: “Kad krenemo, gorit će nebo i zemlja”. Kako piše B92, riječ je o novom sramotnom ispadu hrvatskih navijača.

Oni pišu kako su to riječi zapovjednika četvrte gardijske brigade, Andrije Matijaša Pauka, koje je zapisao u svom dnevniku i prenio suborcima uoči jedne od bitaka za Knin koja se odvila 1993. godine. Nije poznato hoće li Nogometni savez Srbije tražiti kaznu za Hrvatsku, kako su to tražili u ranijem ogledu s Albanijom.

Deafening noise at the Leipzig stadium. Croatian fans overpowering Italian fans at every gom to top it up, they put up a choreo that said “Kad Krenemo Gorit ce nebo i zemlja”

Translation: “When we leave, heaven and earth will burn” #CROITA #EURo2024 @dw_sports pic.twitter.com/puPoRxUOHa

