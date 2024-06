Srbija zapela između dvije oluje, Piksi mokar tražio koji je autobus pravi

Autor: GIŠ

Srpska nogometna reprezentacija krenula je put Beograda iz Augsburga u srijedu u poslijepodnevnim satima, ali je Dragana Stojkovića Piksija i njegove izabranike prava oluja spriječila da su ukrcaju na avion za Srbiju, s objašnenjem da nema uzlijetanja dok se ne smiri oluja u Beogradu koja je trajala tijekom popodneva. Zbog toga je srpska momčad bila primorana nekoliko sati provesti na aerodromu, a i na njihovom odlasku iz Njemačke bilo je nevrijeme jer se spustila kiša. Ispalo je tako da su Srbi zapeli u čekanju između dvije oluje.

Podsjetimo, Srbija je završila svoj pohod na Euru jednako kao i Hrvatska, s jednim porazom i dva neodlučena rezultata, što ih je stavilo na zadnje mjesto skupine, iz koje su u osminu finala prošle Engleska, Danska i Slovenija.

Novo razočaranje za Srbiju na velikim natjecanjima odmah je pokrenulo tisuće priča, u sve su uključeni svi, od Vučića, do igrača reprezentacije, a svima je glavni krivac za neuspjeh Piksi, koji je i pokisao prilikom traženja pravog autobusa, s kojim bi otišao do zračne luke. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Sav pokisao

Tako mediji iz istočnog susjedstva izvješćuju kako su nogometaši Srbije bili u jednom minibusu, dok je stručni stožer bio u drugom. Piksi otišao prvo u jedan autobus, pa je onda po kiši trčao u drugi. Da li je promašio bus ili je ušao javiti se nogometašima nije poznato, no ako je suditi po atmosferi među igračima, Stojković nije baš pozvan sjesti među njih.

Raspad srpske reprezentacije započeo je prvo Ivan Ilić koji navodno nije sa suigračima u avionu, već je odlučio vratiti se u Beograd ranije redovnim letom pa je kapetan Mitrović ponovno kritizirao Piksija, da bi Stojković izgleda na kraju ostao i bez mjesta izbornika Srbije.

Srbi su sami i ovaj put izgorjeli u vlastitoj euforiji, kao i prije dvije godine na Svjetskom prvenstvu u Katru, ali naše komšije jednostavno moraju shvatiti kako na oba prvenstva nisu odigrali skoro ništa i tako su i prošli, a za to jedini krivac sigurno nije samo Piksi.