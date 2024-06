Pobuna Srba protiv Stojkovića: Veliki lom se sprema, jedan čovjek najviše iznenadio

Autor: I.K.

Dan nakon što je reprezentacija Srbije remijem protiv Danske ostala bez izgleda za ulazak u osminu finala Eura u Njemačkoj, portali u Srbiji pišu da je podignuta pobuna protiv izbornika Dragana Stojkovića, s najavom da četvorica poznatih reprezentativaca razmatraju mogućnost izbjegavanja odaziva reprezentaciji ako Stojković ostane izbornik.

U tom kvartetu je kapetan reprezentacije Srbije Dušan Tadić, što je najmanje iznenađenje s obzirom na Tadićeve kritike upućene Stojkoviću još nakon utakmice protiv Engleske u prvom kolu na Euru, a onda i nakon oproštaja od nastupa u Njemačkoj remijem bez golova protiv Danske.

No, portali u Srbiji pišu i o drugima, golmanu Predragu Rajkoviću, veznjaku Sergeju Milinković-Saviću i glavnom napadaču Aleksandru Mitroviću, također nezadovoljnima stanjem u reprezentaciji pod Stojkovićevim vodstvom. Velika bura se podignula poslije razočaravajućeg raspleta za Srbe, a nju pojačava i potez jednog igrača o kojem piše srpski Kurir.

Kući krenuo sam

Prije ostatka momčadi, kući je iz Njemačke krenuo vezni igrač Ivan Ilić, objavio je Kurir, a takav potez, piše srpski portal, još malo ukazuje na nesklad u taboru momčadi koju vodi Dragan Stojković. Riječ je o potezu kojim se ne krši disciplinski kodeks, no ipak je riječ o situaciji koja je izazvala pažnju.

Što se Stojkovića tiče, njegov posao je sada pod velikim udarom. Krenule su brojne kritike, među kojima nekako najviše odskaču one poznatog komentatora Rade Bogdanovića, bivšeg nogometaša, koji u programu RTS-a redovito govori bez ustezanja, a bilo je tako i nakon što je Srbija ostala bez izgleda za ulazak u osminu finala na Euru.

“Lijepo se nahvalio izbornik kao svih ovih godina. Njegov najveći problem je što još igra nogomet, što je samoljubiv, tašt i nije objektivan. Zasmetala me njegova taština”, pričao je Rade Bogdanović, no nije se zaustavio samo na tome. Imao je što još reći o karakteru izbornika Srbije, barem kako ga on vidi.

‘Nitko nije očekivao da netko nas udara kao vreću’

“Zasmetala me njegova taština. Pa nitko nije očekivao da netko nas udara kao vreću. Pa čovjek ima milijun i pol eura godišnju plaću. Pa izborniče mi smo te doveli da nas ne udaraju kao vreću. Dali su ti plaću, dali su ti da se digneš iznad tima, da se digneš iznad Saveza, novinari te ne smiju ništa pitati i onda kažeš ovako nešto. Pa mislim…”, dao si je oduška poznati srpski nogometni komentator u programu RTS-a.









Dragan Stojković ima sve jači otpor nakon što je Srbija podbacila na Euru, to je jasno, a naredni dani ili možda čak sati dat će odgovor na pitanje može li ostati na klupi reprezentacije koja želi veći rezultat na jednom od velikih natjecanja, no na Euru ga nije bilo.