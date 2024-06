Gruzija nemoćna protiv jake Španjolske: ‘Furija’ propustila veliku priliku

Autor: Ivan Lukač

ŠPANJOLSKA- GRUZIJA 0:0

Španjolska (4-3-3): Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Morata, Williams

Gruzija (5-3-2): Mamardašvili – Kakabadze, Gveleisani, Kašia, Dvali, Lohošvili – Čakvetadze, Kočorašvili, Kietišvili – Mikautadze, Kvaratškelia

16- Cavajal glavom, ali spreman je najbolji golman turnira.

11- Dominacija Španjolske, Gruzija još nije ni centar prošla.

6- Morata je bio u dobroj situaciji nakon ubačaja Fabiana, ali pored gola ide lopta.

1- Počela je utakmica.









Španjolska i Gruzija od 21 sat igraju četvrtu utakmicu osmine finala Europskog prvenstva u Kolnu. Glavni sudac današnjeg susreta bit će Francois Letexier iz Francuske. Pomoćnici će mu biti Cyril Mugnier i Mehdi Rahmouni. U VAR sobi sjedit će Jerome Brisard (FRA) i Paolo Valeri (ITA).

Španjolci su jedina momčad koja je imala maksimalnih devet bodova u grupnoj fazi te su dosad igrali možda i najuvjerljiviji nogomet na ovom Euru. Redom su pobjeđivali Hrvatsku, Italiju i Albaniju, a pritom nisu primili ni pogotka.

Gruzija je, uz Sloveniju, najveće iznenađenje Eura. U skupini F plasman su osigurali remijem protiv Češke i pobjedom protiv Portugala u posljednjem kolu. Čeka nas sigurno, zanimljiva utakmica.









Pobjednik na Njemačku

Prema FIFA-inom renkingu, to je najlošija reprezentacija na ovom Euru (74.), no to ju nije spriječilo da osvoji četiri boda u skupini i kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi prođe u osminu finala.

“Sve što smo napravili u grupnoj fazi bit će bezvrijedno ako nas izbace u nedjelju. Već smo igrali protiv njih u kvalifikacijama, ali znamo da to neće biti ista utakmica” rekao je najmlađi igrač Yamal.

Španjolska je favorit za pobjedu s koeficijentom 1,25, dok je na pobjedu Gruzije 17,5. Remi je postavljen na koeficijent 7. Susret kreće u 21 sat uz prijenos na HRT2 te na našem portalu pratite tekstualni prijenos