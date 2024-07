Španjolska i Francuska se bore za finale Eura, zvijezda završila na klupi

ŠPANJOLSKA – FRANCUSKA (21 sat)

Španjolska: Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Olmo, Morata, Williams

Francuska: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe

Znaju se sastavi, a u prvih 11 Francuza je i jedno iznenađenje s obzirom na to da je izbornik Didier Deschamps odlučio ostaviti dugogodišnju zvijezdu Antoinea Griezmanna na klupi.

Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj polako se približava svojem klimaksu, a u utorak od 21 sat u Munchenu na Allianz Areni reprezentacije Španjolske i Francuske odučit će o prvom finalistu ovogodišnjeg Eura.

Ovo je pravi klasik europskog nogometa, u kojem će se sučeliti trostruki i dvostruki prvak, a pobjednik prvog polufinala čekat će boljeg iz sutrašnjeg finala između Nizozemske i Engleske.

Španjolci su možda do sad najviše pokazali na ovom Euru, još od pobjede nad Hrvatskom u prvom kolu nisu zapravo stali pobjeđivati, ali će njihova pobjeda u četvrtfinalu protiv Njemačke, zauvijek ostati u sjećanju po ruci Cucurelle u španjolskom šesnaestercu.

France dominate Spain in overall trophies, but Spain have an extra EURO title 👀🔥🏆 pic.twitter.com/ZjoWB0v9JT

— OneFootball (@OneFootball) July 9, 2024