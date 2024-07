Slovenci jedva izdržali pritisak Portugala u prvom poluvremenu

PORTUGAL – SLOVENIJA 0:0

PORTUGAL: Costa – Cancelo, Pepe, Dias, Mendes – Vitinha, Palhinha, Fernandes – B. Silva, Leao, Ronaldo

SLOVENIJA: Oblak – Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec – Stojanović, Elšnik, Čerin, Mlakar – Šporar – Šeško

48′ Korner za Sloveniju izborio ga je Šeško

47′ Camcelo je sad po desnoj strani izvozao trojicu Slovenaca, pokušao je ubaciti na pet metara, a odbijena lopta završava daleko na tribinama

46′ Počelo je drugo poluvrijeme u Frankfutru između Portugala i Slovenije

















45′ + 2 Šut Palhinhe s negdje 17 metara koji prolazi tik uz vratnicu Oblakovog gola i kraj prvog poluvremena, u kojem je Slovenija izdržala pritisak Portugala, a i sama je znala zaprijetiti Costi

45′ Ništa se nije izrodilo iz kornera, još dvije minute nadoknade

44′ Evo prvog udarca za Sloveniju, potegnuo je Šeško s 20 metara, ravno u Costu, no odmah su uzeli loptu nazad i izborili korner

38′ Brza kontra Slovenije, ali Portugalci u zadnji tren izbacuju u korner iz kojeg se nije izrodilo ništa za Kekovo društvo

34′ Puca Ronaldo, bomba preko grede

32′ Leo je krenuo u brzi prodor po sredini, ispred 16 metara ruši ga Drkušić, koji je dobio žuti karton, velika prilika

31′ Ubačaj Cacela na Ronalda, koji puca ravno u Oblaka

30′ Slovenski navijači nadglasali su za sad Portugalce, ori se ‘Tko ne skače nije Slovenac’

29′ Korner za Portugal, ćisti Slovenija pa novi pokušaj Portugala, ali Pepe radi prekršaj na Oblaku

27′ Ubačaj Cancela na Ronalda, no aut, čisti Slovenija i pokušava preći u napad, no gube loptu

25′ Slovenija je nekako smirila Portugal i sad se sve događa na sredini igrališta

23′ Slovenci su sad pokušali nešto prema naprijed, a na kraju opet je stradao Bruno Mendes

20′ Ukazuje se pomoć Mendesu nakon starta Stojanovića

18′ Šporar se sad malo preplašio visoko dignute noge i simulirao, no na kraju se sve smirilo

16′ Ponovno centaršut na Ronalda, koji pada, sudac je samo odmahnuo

13′ Odličan centaršut na Ronalda, ali za malo su kratki on i Fernandes na drugoj vratnici

10′ Korner za Portugal, ali čisti Slovenija

9′ Bivši igrać Dinama Stojanović malo se pokoškao s Ronldom

8′ Slovenija je izgubila jednu loptu Leao je dodao do Ronalda, ali u zadnji čas spašava obrana susjeda

7′ Prekršaj s lijeve strane za Portugal, prilika za ubačaj, ali centaršut je otišao van granica igrališta

5′ Lopta je preletjela na drugu stativu do Diasa, koji puca pokraj gola

4′ Portugal u prvom napadu, centaršut, ali čisti obrana Slovenije, korner

1′ Počela je utakmica između Slovenije i Portugala, a pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu se susreće s Francuzima, utakmica je počela minutom šutnje za Manuela Fernadesa legendu Sportinga

Večernji program u ponedjeljak na Europskom prvenstvu u Njemačkoj donosi nam susret između jednog od iznenađenja Eura, Slovenije, protiv Portugala, a susret osmine finala počinje od 21 sat na Waldstadionu u Frankfurtu.

Matjaž Kek je njegovu Sloveniju uspio po prvi puta u povijesti plasirati u završnicu nekog velikog natjecanja, a momci iz Dežele su u skupini smrti s Engleskom, Danskom i Srbijom svakom su uzeli po bod i tako izborili nastup u osmini finala Europskog prvenstva.

Igrači Slovenije ne umiru u ljepoti, ali igraju vrlo taktički složno i imaju izuzetno dobro ukomponiranu reprezentaciju u kojoj nema zvijezda i sve je podređenu rezultatu, a to je što dalje na Europskom prvenstvu.

“My favorite footballing nation, Slovenia🇸🇮 will kick Portugal out of the Euro tonight.” pic.twitter.com/l07NWKUjCb — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) July 1, 2024

Žele naslov

Portugal s druge strane je u prve dvije utakmice u svojoj skupini F odmah riješio prolaz, malo su se mučili protiv Češke, no Tursku su dobili s glatkih 3:0, a utakmicu protiv Gruzije su izgubili, no na terenu su se našle pričuve, ali to nije umanjilo senzacionalni prolazak Gruzije u osminu finala.

Hrvatska, koja je Portugalu ‘glumila’ Sloveniju prije Eura, bila je bolja od Ronalda i društva u Lisabonu, ali Portugal je najviše protiv Turske pokazao o kakvoj se reprezentaciji radi, tako da s pravom razmišljaju o četvrtfinalu Eura.