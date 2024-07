Skandal oko utakmice Eura koja je digla naciju na noge: Više od 350.000 ljudi traži ponavljanje

Nijemci se nikako ne mogu pomiriti s načinom na koji su ispali u četvrtfinalu Europskog nogometnog prvenstva od Španjolske. Peče ih situacija iz 106. minute kada je španjolski reprezentativac Marc Cucurella rukom u svom šesnaestercu blokirao udarac Jamala Musiale. Engleski sudac Anthony Taylor se pritom nije oglasio, kao niti suci iz VAR sobe.

Iako su kasnije ponuđena objašnjenja za cjelokupnu situaciju Nijemci su uvjereni da su oštećeni. Nezadovoljni njemački navijači tako traže ponavljanje utakmice jer smatraju da je njihovoj ekipi učinjena nepravda. Čak 350.000 ljudi potpisalo je peticiju za reprizu utakmice, navodi SportBible.

Spomenutu utakmicu Španjolska je, podsjećamo, pobijedila s 2:1 nakon produžetaka. Dani Olmo je u 51. minuti donio Španjolcima vodstvo, Florian Wirtz je u 89. Nijemcima donio produžetke, da bi u 119. minuti Mikel Merino zabio za slavlje Španjolaca nakon Olmove asistencije.

No, surprisingly Anthony Taylor made the right call by not giving the penalty to Germany after a handball from Cucurella.

Although the VAR analyst was discussing the position of Cucurella’s arm going in, Füllkrug played the ball to Musiala from an offside position. pic.twitter.com/8eLmlL42MS

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) July 5, 2024