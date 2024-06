Senzacija s istoka svladala Ronalda i ekipu, zabila i velika zvijezda pobjednika

Autor: Ivor Krapac

Završena je borba za prolazak u osminu finala iz skupine F na Euru u Njemačkoj, a uz otprije sigurne Portugalce, nastavak natjecanja osigurali su i Turci te Gruzijci. U borbi za nastavak turnira, Gruzija je svoj veliki uspjeh ostvarila baš protiv Portugala. Slavila je 2:0 protiv momčadi koju je do 66. minute vodio Cristiano Ronaldo.

Gruziju je već u drugoj minuti u vodstvo doveo Kviča Kvaratškelia, glavna zvijezda te reprezentacije, veliki adut Napolija s puta do naslova prvaka u Italiji u pretprošloj sezoni. Bio je to znak za buđenje Portugalaca koji su puno više imali loptu, više su pucali, no u ranoj fazi drugog poluvremena ponovno se veselila gruzijska momčad.

Gruzija je povisila na 2:0 iz penala. U pokušaju izbijanja lopte, Antonio Silva je nogom u 16-ercu udario u nogu gruzijskog igrača Luku Lohošvilija, a nakon što je švicarski sudac Sandro Schaerer pregledao tu situaciju nakon sugestije iz VAR prostorije, pokazao je na bijelu točku s koje je u 57. minuti zabio Georges Mikautadze.

Gruzijci završili treći

Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, a pobjedom nad Portugalcima, Gruzijci su osigurali ulazak u osminu finala s trećeg mjesta u grupi. Na drugom mjestu završila je Turska koja je u napetoj borbi s 2:1 svladala Češku, uz odlučujući gol Cenka Tosuna u četvrtoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice.









Turci su time osvojili tri boda i završili su na drugom mjestu u grupi, iza vodećeg Portugala, a u dolasku do pobjede im je sve bilo lakše od 20. minute, kada su Česi ostali s igračem manje zbog drugog žutog kartona Antonina Baraka. Češka se u nastavku susreta borila s tim brojčanim minusom, ali veselje je na kraju bilo tursko.

Prvi gol za Turke je u 51. minuti zabio Hakan Calhanoglu, a Češka je vratila nadu u preokret i mogući ulazak u osminu finala golom Tomaša Součeka za 1:1 u 66. minuti. Na kraju, bilo je i napetih scena zbog sukoba igrača u blizini centra terena, zbog čega se rumunjski sudac Istvan Kovacs razmahao kartonima. Zbog sudjelovanja u sukobu koji je pokušao suzbiti Rumunj sa zviždaljkom, kod Čeha je crveni karton dobio Tomaš Chory. Najvažnije trenutke iz utakmica posljednjeg kola u skupini F pogledajte – OVDJE.

Poznati svi parovi osmine finala

Nakon ovakvog raspleta, znamo sve parove osmine finala u Njemačkoj. Borba za četvrtfinale počinje u subotu, kada će se u 18 sati sresti Švicarska i Italija, a u 21 sat igrat će Njemačka i Danska.

U nedjelju u 18 sati srest će se Engleska i Slovačka, a u 21 sat na rasporedu je dvoboj Španjolske i Gruzije. Dan kasnije, u ponedjeljak u 18 sati igrat će Francuska i Belgija, a u 21 sat počet će utakmica Portugal – Slovenija.

Posljednje četvrtfinaliste saznat ćemo u utorak. U 18 sati igrat će Rumunjska i Nizozemska, a u 21 sat će osminu finala zaključiti dvoboj Austrije i Turske.