Rovovska bitka Francuske i Belgije, prvo poluvrijeme bez prave prilike

Francuska – Belgija 0:0

Francuska: Maignan – Hernández, Saliba, Upamecano, Kounde – Rabiot, Kanté, Tchouaméni, Griezmann – Thuram, Mbappé

Belgija: Casteels – Theate, Vertonghen, Faes, Castagne – Onana, De Bruyne – Carrasco, Openda, Doku – Lukaku

46′ Počelo je drugo poluvrijeme osmine finala Eura između Francuske i Belgije

45′ +1, Mbappe je prošao uz golaut liniju s lijeve strane, dao je povratnu na Tchuamenija, koji je pucao preko gola i kraj utakmice, koja nije nimalo oduševila u prvih 45 minuta









45′ Korner za Francusku, igrat će se minuta nadoknade

43′ I dalje Francuzi pokušavaju probiti Belgiju, ali Griezmann je odigrap loš zadnji pas prema Mbappeu

41′ Francuzi su stvorili gužu u 16 metara Belgije, ali na kraju samo aut za Tricolore

40′ Francuzi su sad stisnuli, pletu oko gola Belgije, na kraju šut Tchouaménija, pokraj gola

37′ Centaršut za Francusku s lijeve strane, Casteels sigurno hvata

36′ Puno problema Francuzima radi Doku na lijevoj strani belgijskog napada

34′ Sjajan centaršut Koundea s desne strane, puca Thuram glavom pokraj gola

32′ Loš centaršut Hernadeza

30′ Izjednačena utakmica u prvih pola sata, ai najizgledniju priliku imala je Belgija nakon slobodnog udarca De Bruynea

28′ Opet Belgija, ali ovaj put s desne strane, Carrasco opet povratno, ali nema suigrača na šutu, uzimaju Francuzi

27′ Prilika za Belgiju Openda s lijeve strane, povratno u šesnaesterac, šut ali blok Francuza, Blegijci tražili igranje rukom, ništa od toga

25′ Žuti za Rabiota zbog grubog starta

24′ Šut De Bruynea, lopta je padala prema Maignanu, koji dosta panično reagira i sretno brani udarac nogom

23′ Žuti karton za Griezmanna, koji je faulirao Dokua na negdje 18 metara s lijeve strane od gola Francuske

21′ Evo naprijed Belgije, ali centaršut lako kontroliraju Francuzi

20′ Pokušaj šuta Francuza, visoko preko gola

18′ Korner za Francusku, Griezmann do Thurama, ovaj pokraj gola glavom

17′ Rasplamsala se malo utakmica, kontra Belgijaca, ali neuspješna pa ponovno posjed Francuske

14′ Korner za Francusku, lopta dolazi do Mbappea, koji puca ali u blok, pogodio je Onanu, ali bez kornera za Tricolore, zbog prigovora požutio Tchouaméni

12′ Odlična prilika Francuza, Grezman je kombinirao s Koundeoum, koji je dao povratnu loptu po sredini šesnaesterca, ali nije bilo njegovih suigrača i uspjeli su rasčistiti Belgijci

10′ Otvaranje utakmice je jako oprezno s jedne i druge strane, bez neke prilike na obje strane, prvi udarac u gol uputio je Griezman, ali jako loše i lako hvata Casteels

7′ Greška Belgijaca, pokušali su nešto Francuzi, ali na kraju samo golaut

6′ Pokušaj brze kontre Belgije, ali Maignan izlazi s gola i izbacuje u aut, nastavlja napad Belgija

4′ Belgija je pokušala prema naprijed, ali na kraju lopta za Francusku

2′ Prvi pokušaj prema golu, puca Rabiot, ali daleko od gola

1′ Počela je osmina finala Eura između Francuske i Belgije

Možda, ako ne najuzbudljiviji, onda sigurno najzvučniji par osmine finala Europskog prvenstva je onaj između Francuske i Belgije, koje će se susresti u ponedjeljak od 18 sati na Esprit Areni u Dusseldorfu.

Niti za jedne niti za druge se ne može reći kako su oduševili u grupnoj fazi natjecanja, Francuzi su svoju grupu D završili kao drugoplasirani iza Austrije, koju su pobijedili u prvom kolu autogolom Wobbera, da bi nakon toga remizirali protiv Nizozemske i Poljske, što im je bilo dovoljno za prolazak skupine s drugog mjesta.

Na igre momčadi Didiera Deschampsa, sigurno je imala utjecaja ozljeda lica Kyliana Mbappea na samom početku kampanje, a zanimljivo je da Francuzi na ovom prvenstvu još uvijek nisu zabili gol iz igre.

Pad generacije

Belgija igra čak i gore od Francuske, toliko su bili loši u zadnjoj utakmici protiv Ukrajine, koja je na njihovu sreću završila neodlučeno, da su ih izviždali njihovi navijači, a De Bruyne je onda igrače poveo u svlačionicu, a Europsko prvenstvo počelo im je iznenađujućim porazom protiv Slovačke.

Ipak pobjeda protiv Rumunjske i remi s Ukrajinom odveo ih je u osminu finala, a Lukako u društvo su reprezentacija s najviše poništenih golova na ovogodišnjem Euru, pri čemu su Romelu poništena čak tri gola.