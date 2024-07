Ronaldo propustio skinuti Modrića, pa briznuo u plač, a Rade ga dočekao na volej zbog botoksa

Dramatična je bila sinoćnja utakmica između Portugala i Slovenije u osmini finala Europskog nogometnog prvenstva. Na kraju je slavio Portugal s 3:0 nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca nakon što golova nije bilo u regularnih 90 minuta i produžecima.

A moglo je biti i potpuno drugačije. Slovenskom napadaču Benjaminu Šešku je portugalski vratar Diogo Costa sjajno skinuo zicer u 115. minuti, a samo deset minuta ranije Cristiano Ronaldo nije uspio zabiti jedanaesterac. Njegov udarac s bijele točke obranio je Jan Oblak, nakon čega je slavni Portugalac briznuo u plač.

Podsjećamo, Luka Modrić je golom Italiji postao najstariji strijelac u povijesti europskih prvenstava. Dosadašnji rekord držao je Ivica Vastić, Hrvat koji je igrao za austrijsku nogometnu reprezentaciju koji je 2008. godine zabio pogodak u dobi od 38 godina i 257 dana, dok je Modrić Talijanima zabio u dobi od 38 godina i 289 dana.

Cristiano Ronaldo was in tears after missing his penalty vs. Slovenia 💔 pic.twitter.com/AS0cmajv8R

— B/R Football (@brfootball) July 1, 2024