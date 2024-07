Popularni napadač imao je status božanstva u svojoj zemlji, a onda je završio na ulici kao taksist

Turska nogometna reprezentacija ponovno doživljava lijepe dane na Europskom prvenstvu, ovaj put u Njemačkoj, a novi heroji nacije i iseljene Turske su preko Austrije ostvarili plasman u četvrtfinale i time zaslužili status božanstva. No takav status imao je i po mnogima najbolji turski igrač svih vremena Hakan Šukur, koji je na kraju zbog politike ostao bez svega.

Šukur se nikad nije osjećao pravim Turčinom, roditelji su mu došli s prostora bivše Jugoslavije, otac mu je bio Albanac iz Prištine, dok mu je majka iz Skoplja, ali Hakan je obilježio Turski nogomet krajem dvadesetog i početkom dvadesetprvog stoljeća, a bio je i popularniji od samog Erdogana, koji mu je bio na svadbi dok je bio samo gradonačelnik Istambula.

Najveće uspjehe karijere Šukur je ostvario s Galatasarajem, za koji je ukupno igrao u tri mandata i u tom vremenu postigao je 288 golova, a s klubom iz Istambula osvojio je i Kup UEFA 2000. godine. U karijeri je još igrao za Parmu, Inter i Blackburn, dok je s 51 golom najbolji strijelac turske reprezentacije u povijesti.

Uspon i pad









Hakan Šukur kao velika zvijezda bio je involviran i u politiku kao član Erdoganove religiozne i konzervativne Stranke pravde i razvoja, a bio je izabran i u Sabor 2011. godine. No uskoro je došlo do sukoba u vrhu stranke između Erdogana i njegovog oponenta Gulena, što je na kraju rezultiralo pokušajem državnog u Turskoj 2016. godine, u kojem je život izgubilo više stotina osoba.

Šukur se iz politike bio povukao još 2013. godine, kada su počele trzavice između Erdogana i Gulera te se nadao kako to neće imati neke posljedice na njegov život, no ostao je aktivan na društvenim mrežama na kojima je kritizirao Erdogana, to se ispostavilo kao koban potez. Zbog objava na društvenim mrežama sudilo mu se da je uvrijedio Erdogana i njegovog sina i prijetila mu je kazna zatvora od četiri godine.

Kako mu je život u Turskoj postajao sve teži Šukur je odlučio 2015. godine otići u Ameriku, pod izgovorom kako tamo ide naučiti jezik i otvarati nogometne akademije, ali na kraju je Hakan ostao u Americi, jer se u Tursku više nije mogao vratiti.









Sve mu oduzeli

Šukuru je bilo ponuđeno da se javno odrekne Gulena, ali on na to nije pristao, njegov otac, Selmet, uhićen je u jednoj džamiji, zajedno su optuženi da su financijski podržali državni udar i konfiscirali su im sav novac i imovinu, a dok je Hakan uspio pobjeći, njegov otac je preminuo od raka nakon izlaska iz zatvora.

“Kad sam napustio sabor, počeo sam se suočavati s administrativnim problemima u svom biznisu. Što god da sam pokušao, nailazio sam na probleme i prepreke. Pomislio sam da je bolje da samo odmorim neko vrijeme, da nađem mir i da onda koristim nove prilike”, rekao je Šukur za New York Times, a vrijeme u Americi posvetio je otvaranju kafića i osigurao je vizu za suprugu i troje djece da mu se priključe u SAD-u.

Šukur se jednom o slobodi govora u Americi izrazio: “Ovdje imate Lebrona, koji priča o predsjedniku, o vladi. To je jako važno za slobodu. Možete raditi bilo što. Kod mene u zemlji je problem kada izgovorim bilo što”, objasnio je Hakan koji sad vozi Uber i prodaje knjige, a njegovo ime je zabranjeno je izgovoriti na turskoj televiziji pa je za vrijeme SP-a u Katru jedan komentator skinut sa programa državne televizije jer je u poluvremenu utakmice rekao kako je Hakan Šukur postigao najbrži gol na svjetskim prvenstvima.