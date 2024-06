Političara iz Vučićeve stranke priveli u neredima u Njemačkoj, pogledajte njegovu poruku na majici

Posljednji nastup srpske reprezentacije na Euru u Njemačkoj bio je obilježen i neredima koji su se dogodili u Muenchenu. Dio srpskih navijača bio je u sukobu s organima reda, a kako bi se neredi smirili, policija se poslužila suzavcem i morala je reagirati privođenjima.

Među privedenima je bio i srpski političar Nenad Radić, koji je nekada bio gradski tajnik za obrazovanje u Beogradu, a sada je na direktorskom mjestu u Elektroizgradnji Beograd. Radić je član Srpske napredne stranke, koju je ranije vodio srpski predsjednik Aleksandar Vučić, a prilikom privođenja, identificiran je kao čovjek sa zanimljivom porukom na majici.

“Srbi nisu genocidan narod”, pisalo je, čime se ponajprije aludiralo na slogan dijela javnosti u Srbiji u znak odgovora na donošenje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim narodima. Rezolucija je donesena ranije ove godine.

Nenad Radic, former Secretary of Education of the City of Belgrade and a Serbian ruling party candidate in the local elections, was among the hooligans who attacked 🇩🇪 police in Munich.

He was wearing a t-shirt with the slogan “We are not a genocidal people.” #Euro2024 pic.twitter.com/QDp2ADGW3q

— Admirim (@admirim) June 26, 2024