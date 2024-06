Pokrao je Hrvatsku, a sad je omraženi sudac dobio što zaslužuje: Stigla velika ‘osveta’ za pljačku

Koliko god su neki analitičari pokušali opravdati tendenciozno suđenje nizozemskog suca Dannyja Makkeliea u utakmici Italije protiv Hrvatske to im je zaista teško polazilo za rukom, a da su kritičari našeg ‘krvnika’ imali pravo, pokazao je i zadnji potez UEFA-e.

Naime, Danny Makkelie potjeran je s Eura u Njemačkoj, a vijest o tome objavila je to UEFA nakon grupne faze Eura, a nizozemski mediji već javljaju kako se ovaj policijski inspektor vratio u njegov Rotterdam, no svoju je zadaću obavio.

Mala je to satisfakcija nakon ispadanja Hrvatske s Europskog prvenstva u Njemačkoj, no ipak ovim potezom i UEFA je pokazala kako je vidjela nepravdu koju je Nizozemac nanio Vatrenima na utakmici protiv Italije.

Danny Makkelie has been sent home by UEFA, as reported by @ADnl.

He has been informed that he will not be officiating any further matches at the Euro in Germany after officiating two games in the Group Stage and receiving complaints for both matches. 🚨 pic.twitter.com/m9nMDcCi3m

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) June 28, 2024