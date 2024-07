Pogledajte majstorski gol Olma za finale, a čudesan rekord ima mladi Španjolac

Španjolska je osigurala ulazak u finale Eura u Njemačkoj s 2:1 protiv Francuza u utakmici s puno akcije na terenu, osobito u prvom poluvremenu, a u prvih 45 minuta pala su i sva tri gola. Španjolci su u polufinalu u Muenchenu izveli preokret nakon što su se prvi veselili Francuzi, ali njihovo veselje nije trajalo dugo.

Za 1:0 za Francusku je u devetoj minuti zabio Randal Kolo Muani. Pronašao ga je Kylian Mbappe, koji je ubacio s lijeve strane, a Kolo Muani je taj centaršut najveće zvijezde Francuza kapitalizirao udarcem glavom za 1:0 za momčad koju vodi izbornik Didier Deschamps.

Ipak, s obzirom na sve što su do sada pokazali na ovom Euru, nije iznenađenje da su Španjolci brzo reagirali. Izjednačenje na 1:1 dogodilo se u 21. minuti. Bio je to majstorski potez Laminea Yamala. Četiri dana prije nego će proslaviti 17. rođendan, mladi Španjolac postao je najmlađi strijelac u povijesti Eura, a napravio je to sjajnim udarcem, pravom ‘bombom’ izvan kaznenog prostora.

16 years and 362 days.

Lamine Yamal is the youngest ever goal scorer at the European Championships.

