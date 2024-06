Piksi Stojković leti s klupe Srbije, težak udarac nije ‘preživio’

Gotovo je, za reprezentaciju Srbije više nema natrag. Dragan Stojković više neće voditi tamošnje nogometaše, a sve se zbiva usred reakcija koje traju nakon što se Srbija oprostila od Eura, što je legendarnog ‘Piksija’ stavilo pod teret kritika. Između ostalog, sa svojom reakcijom javio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je nakon neuspjeha na Euru kazao da se previše potrošilo ulaganjem u nogomet, a to uključuje i novac koji je uložen u izbornikovu plaću.

O izbornikovoj smjeni u Srbiji javlja tamošnji Kurir, donoseći da je odluka o Stojkovićevom odlasku s klupe donesena nakon što je reprezentacija ispala s Eura. Pljušte i druge reakcije. U Srbiji nema mira dan nakon što se reprezentacija oprostila od Eura nakon remija bez golova protiv Danske u posljednjem kolu u skupini, što je Srbe ostavilo na dva osvojena boda nakon tri utakmice u Njemačkoj. Bili su posljednji u grupi.

Jedna reakcija zabilježena je kamerom, a pokazala je jad koji je pogodio igrače prije jučerašnje utakmice protiv Danske u posljednjem kolu u prvom krugu. Na snimci se vidi kako u čudu gledaju u svoje mobitele na kojima se navodno vidi sastav Srbije koji su saznali tada, a ne od svojeg izbornika u svlačionici.

Odnosi s igračima nisu dobri

U slučaju odnosa između ‘Piksija’ i igrača, tu je najviše problema za vrijeme Eura bilo s Dušanom Tadićem, kapetanom Srbije, koji je u programu RTS-a izrazio svoje nezadovoljstvo nakon što je igrao samo posljednjih pola sata u prvom kolu protiv Engleske, a potom je proveo prvih 45 minuta na klupi u posljednjem kolu protiv Danske.

Dušan Tadić nije bio jedini nezadovoljni. Srpski portali su danas objavili da su još trojica igrača podignula pobunu protiv Stojkovića i da su spremni ne odazvati se na poziv u reprezentaciju ako ostane izbornik, a portali u Srbiji pisali su da se radilo o golmanu Predragu Rajkoviću, veznjaku Sergeju Milinković-Saviću i napadačkom asu Aleksandru Mitroviću, vodećem strijelcu srpske reprezentacije.

Izbornik postao prije više od tri godine

Stojković je na klupu reprezentacije Srbije došao prije više od tri godine, u ožujku 2021., a nakon toga, srpsku nacionalnu momčad odveo je na Svjetsko prvenstvo 2022. u Katru. Na tom SP-u je Srbija završila posljednja u svojoj grupi u prvom krugu, iza Brazila, Švicarske i Kameruna.

Srbi su imali jedan osvojeni bod, s 3:3 u drugom kolu protiv Kamerunaca, a potom su u posljednjem kolu u prvom krugu pali u borbi za prolazak dalje. Švicarci su ih svladali s 3:2, što je bio udarac na natjecanju na koje su srpski reprezentativci došli s dosta ambicija.

Na Euru u Njemačkoj, u taboru Srbije su poslije poraza od Engleza s 1:0 u prvom kolu odjeknule riječi Dušana Tadića kako je očekivao više od pola sata na terenu, na što je izbornik pred novinarima imao svoj odgovor da takav istup nije dobar. Nije bilo mira niti nakon utakmice protiv Danske jučer u Muenchenu u posljednjem kolu u grupi, a sve je eskaliralo dan kasnije, nakon što je Srbija rano završila nastup na novom velikom natjecanju.