Osokoljeni Rumunji preko neprepoznatljive Nizozemske ‘pikiraju’ četvrtfinale

Autor: GIŠ

Rumunjska – Nizozemska (18 sati)

RUMUNJSKA: Niță – Mogoș, Dragușin, Burcă, Rațiu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Hagi, Drăguş, Man

NIZOZEMSKA: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake – Reijnders, Schouten – Bergwijn, Simons, Gakpo – Depay

____________________________________________________________________________________________________________

Osmina finala Europskog prvenstva primakla se svome kraju, a u utorak od 18 sati na Allianz Areni u Münchenu predzadnju utakmicu osmine finala igraju Rumunjska i Nizozemska, koji će onda čekati rasplet zadnje utakmice osmine finala, između Austrije i Turske, koja je na rasporedu od 21 sat.

Nizozemska je razočarala na ovom Europskom prvenstvu, iako su se igrači Ronalda Koemana plasirali u osminu finala, ali to im je uspjelo kao jednoj od najbolje četiri trećeplasirane reprezentacije, što je stavilo veliki upitnik na mogućnosti ove generacije Oranja.

Ronald Koeman istaknuo je da nije zadovoljan i naglasio da moraju smisliti odgovor kao momčad za sljedeću utakmicu jer bi nam mogla biti posljednja, a što će smisliti bivši strateg Barcelone, vidjet ćemo na terenu.









Traže prolaz

Za razliku od Nizozemske, Rumunji igraju jako dobar nogomet na ovom Euru, osvojili su svoju grupu E, no bili su i sudionici malog skandala zbog zadnje utakmice protiv Slovačke, koja je završila 1:1, što je bilo dovoljno objema reprezentacijama za plasman u osminu finala, a neki su Rumunje i Slovake optužili za namještaljku.

Izabranici Edwarda Iordănescua stigli do prve nokaut faze na Euru od 2000. godine, no nemaju pozitivan skor protiv Nizozemske, od zadnjih 14 susreta izgubili su njih 10, no na ovom Europskom prvenstvu izgledali su ipak bolje od Nizozemske.

Tko će se na kraju današnjeg dana priključiti Njemačkoj, Švicarskoj, Engleskoj, Španjolskoj i Francuskoj u četvrtini finala Europskog prvenstva pratite zajedno s nama u prijenosima uživo zadnje dvije utakmice osmine finala Eura u Njemačkoj.