Oca Hrvata su mu brutalno ubili u Bosni, a nevjerna žena ga je dokrajčila

Autor: Ivan Lukač

Svakome tko voli nogomet sinoć je na utakmici Slovenija i Engleske malo steglo oko srca kada je u 75. minuti u igru ušao Josip Iličić. Čovjek koji je prije 3 godine skoro prekinuo karijeru dočekao je debi na velikom natjecanju za Sloveniju, reprezentaciju u kojoj je godinama bio najbolji igrač.

Iličić je rođen u Prijedoru u BiH. Roditelji su mu Hrvati, a sa samo godinu dana Iličić s majkom i bratom bježi u Sloveniju nakon što im je otac ubijen. Bila je to prva tragedija koja ga je obilježila. U Sloveniji je tako rastao i počeo svoju karijeru u redovima Bonifake. Ubrzo prelazi u Interblock, a onda i u Maribor gdje je i najmanje igrao.

Nakon sjajne sezone u Mariboru Iličić odlazi u danas propalog velikana Palermo za 2,3 milijuna eura. Nije mu dugo trebalo da se prilagodi i pokaže koliko je dobar. Iličića je krasila odlična leđna tehnika te sjajan osjećaj za gol. U 107 nastupa za Palermo zabio je 25 golova uz 18 asistencija i bio je spreman za slijedeći iskorak. Dolazi u “viole” tj. u Fiorentinu.

Depresija i pobjeda

U Fiorentini je nastavio gdje je stao. Bio je jedan od najboljih napadača Italije, a vrlo brzo se tamo sprijateljio s Milanom Badeljom i Davideom Astorijem. Astori je preminuo u snu u proljeće 2017. što je šokiralo nogometni svijet, ali emotivno i psihički dotuklo Slovenca. U jednom intrevju je rekao:

“Ono što se desilo Astoriju danima mi je odzvanjalo u glavi. Nisam mogao spavati, jer sam neprestano mislio o tome. A kad sam se ljetos razbolio stvarno sam pomislio da bi isto moglo da se dogodi i meni. Plašio sam se leći u krevet, zatvoriti oči i zaspati…”

Sve to Iličić je trpio u sebi. I Firencu je napustio 2017. i pridružio se Atalanti gdje je do kraja pokazao svoj talent. Iako se borio s ozljedama i depresijom zbog smrti prijatelja u Bergamu je briljirao. Letio je terenom u tri sezone do korone. Bio je uvršten u idealnu momčad lige, a vječno će se pamtiti njegova četiri gola protiv Valencije u osmini finale Lige prvaka.









Oduševio navijače

Međutim, to je sve bilo prije korone. Bergamo je bio žarište korone u Italiji. Mrtvi ljudi bili su na cesti, a Iličiću je sve to uništavalo. Počela je tada priča i da ga žena vara te ga je navodno i to dodatno uništilo iako ta priča nikad nije potvrđena.

Vratio se u Sloveniju, klub mu je dopustio da bude doma, ali kad se vratio nije bio isti. Zapušten s nekoliko kila viška bilo je jasno da nekad sjajni napadač više nema top razinu.

Navijači i klub vječno će ga se cijeniti, a pokazali su to i dirljivim oproštajem i riječima: “Očarao je Bergamo svojim igrama i klasom. Svojom magijom nas je natjerao da sanjamo na terenu i dirnuo nas svojom osjećajnošću i ljudskošću. Četiri pogotka koja je postigao u Valenciji zauvijek će ostati portret prvaka Iličića, a plemenita gesta darivanja lopte te čarobne večeri bolnici Papa Giovanni XXIII u Bergamu portret čovjeka Josipa” reflektirali su se na njegove donacije bolnici.









Izabrao Sloveniju

Iličić se vratio u Maribor početkom godine, ali izvan forme te nije mogao konkurirati. Od slovenske reprezentacije umirovio se 2021. nakon 79 utakmica i 16 golova. Međutim, vratio se u formu i zajedno s bivšim Dinamovcem Soudanijem postao je najbolji igrač Maribora, a na nagovor Keka vratio se u reprezentaciju.

Mogao je birati između Hrvatske, BiH i Slovenije, a on je na to rekao: “Odrastao sam u Sloveniji, oni su mi dali sve, i logično je da igram za njih. Iako se ja osjećam i kao Hrvat, i kao Bosanac i kao Slovenac… Rođen sam u Bosni, obitelj mi živi u Hrvatskoj, nije bilo kako za odabrati, ali Slovenija mi je dala sve i teško se vraćati natrag i razmišljati što bi bilo da sam odlučio drugačije. Tko zna, možda nikad ne bih ni zaigrao za hrvatsku reprezentaciju.”

Na svom vrhuncu uistinu je bio jedan od najboljih napadača u Italiji, ali gubitak prijatelja i apokaliptične slike u Bergamu uništile su ga i zaustavili priliku da bude još bolji. Ipak, nogomet je napisao još jednu bajku. Pobijedio je depresiju i ostvario svoj san da zaigra na velikom natjecanju.