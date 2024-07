Nijemci se ne mire s porazom protiv Španjolaca, ujedinili se da ospore rezultat

Iako se znaju polufinalni parovi Europskog prvenstva, Nijemci se ne mire s činjenicom kako među četiri reprezentacije nisu oni već Španjolci, koji su ih u četvrtfinalnoj utakmici pobijedili s 2:1 u zadnjim trenutcima drugog produžetka golom Merina na asistenciju strijelca prvog gola za Furiju, Danija Olma.

Cijela njemačka javnost već sad dva dana ne može prepustiti zaboravu suca Taylora, koji je po njima barem u jednoj situaciji drastično oštetio Elf. Podsjetimo, u 106. minuti Jamal Musilala uputio je jedan snažan šut s visine šesnaesterca, a lopta je na putu prema mreži u ruku udarila španjolskog braniča Cucurellu i za sve u Njemačkoj to je očigledni penal.

Uzalud su razni stručnjaci pokušavali objasniti presudu britanskog djelitelja pravde, a izvukli su Nijemci još jednu situaciju, za koju smatraju isto kako su oštećeni. Kao primjer navodi se scena u 77. minuti, u kojoj je Nacho jasno držao Niclasa Füllkruga nakon ubačaja Floriana Wirtza, zbog čega je njemački napadač pao i očito ga spriječio da završi akciju, navod i još jedan promjer njemački navijač Erik Voelmle, koji je otišao i korak dalje.

