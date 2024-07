Neugodan trenutak na HRT-u: Nahvalio Mamiće i Bjelicu, a onda se oglasio bivši trener Dinama

Autor: K.I.

Bivši igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo zabio je pobjednički gol koji je španjolsku reprezentaciju odveo u finale Europskog prvenstva u Njemačkoj. Tamo će se za naslov boriti protiv boljeg u susretu između Engleske i Nizozemske.

Francuska je povela već u devetoj minuti golom Randala Kolo Muanija, no “Furija” je do kraja poluvremena okrenula rezultat golovima Laminea Yamala i Olma. U nastavku susreta više nije bilo golova. Bio je to Olmu treći gol na Euru čime se izjednačio na vrhu ljestvice najboljih strijelaca. Zanimljivo, ofenzivac Red Bull Leipziga je sve golove zabio u nokaut-fazi natjecanja. Tresao je mrežu u osmini finala, četvrtfinalu, te sada u polufinalu.

“Nevjerojatno je biti u finalu. Nije važno tko je zabio, važna je pobjeda. Zaslužujemo biti u finalu i sada smo korak od slave. Rano smo primili gol, ali nismo odustali. Onda je Lamine postigao apsolutno nevjerojatan gol,” govorio je Olmo nakon utakmice.

Neugodna situacija u studiju

A hvalospjeve bivšem dinamovcu sipali su sinoć i u studiju HRT-a. Stručni sukomentatori Tomislav Ivković, Mario Cvitanović i Robert Matteoni imali su za Olma samo lijepe riječi. Međutim, u jednom je trenutku došlo do pomalo neugodne situacije u kojoj je Ivković govoreći o ljudima zaslužnima za Olmov razvoj spomenuto braću Mamić, Zdravka i Zorana, a izostavio Cvitanovića koji ga je trenirao u Dinamu.









“Olmo je opet uzeo ekipu u svoje ruke, nametnuo se kao vođa i kao lider”, rekao je Cvitanović, na što je Ivković komentirao: “Kada je Olmo u pitanju, svi ga znamo, u pozadini i Cvita. Zašto voli Dinamo, zašto respektira Dinamo i kao klub i sve hrvatske igrače? Za njegov uspjeh je Dinamo strahovito zaslužan. Zdravko Mamić naredio, Zoran Mamić izvršio kao trener, a Bjelica ga doradio.”

To je izazvalo reakciju Cvitanovića koji je rekao: “Bio je još i kod mene.” “Da, ali u B momčadi”, uzvratio je Ivković. “Ne, u prvoj momčadi i to godinu dana krucijalnih za njega”, zaključio je Cvitanović neugodnu raspravu.