Nesreća za Španjolsku na početku susreta, ozlijedila se mlada zvijezda, ušao Olmo

ŠPANJOLSKA – NJEMAČKA 0:0

ŠPANJOLSKA: Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri, Ruiz – Yamal, Morata, Williams

NJEMAČKA: Neuer – Kimmich, Rudiger, Tah, Raum – Can, Kroos – Musiala, Gündoğan, Sane – Haverzt

____________________________________________________________________________________________________________

13′ Prekršaj na Olmu, žuti za Rudigera, opasna situacija na negdje 18 metara malo desno od gola Neuera

12′ Williams puca s negdje 20 metara, pkraj gola, sad faul nad Kimmichom

11′ Evo Njemačke, ali ubačaj lako hvata Simon

10′ Nije bilo nikakvih događaja nakon prvog šuta Pedrija i na kraju njegove ozljede i ulaska Olma u prvih 10 minuta

6′ Na travnjaku Pedri, zaredali se prekršaji Njemačke zapravo Kroosa, zagrijava se Olmo, koji ulazi umjesto njega

3′ Malo je zaiskrilo nakon prekršaja Kroosa

1′ Krenulo je aktivno. Španjolska je napala, lopta je dola do Pedrija na 16 metara, koji puca ali Neuer brani

1′ Počelo je prvo četvrtfinale Europskog prvenstva Španjolska – Njemačka

One win for Spain and everything will be level in their all time head-to-head vs Germany 👀🇪🇸🇩🇪 pic.twitter.com/9vFvU61rxE

— OneFootball (@OneFootball) July 5, 2024