Nakon udarca za Hrvatsku izazvao ogroman skandal, pa otkrio kako je do svega došlo: ‘Bio sam šokiran’

Autor: K.I.

Jedan od onih igrača koji je definitivno obilježio dosadašnji dio Eura u Njemačkoj, ali ne po igri već po pogrdnom skandiranju, definitivno je bivši napadač Osijeka Mirlind Daku.

Ovaj 26-godišnjak je nakon utakmice između Hrvatske i Albanije u Hamburgu koja je završila podjelom bodova 2:2 uzeo megafon u ruke i poveo pjesmu “Pi**a im materina, Srbima i Makedoncima”.

Zbog takvog je poteza suspendiran na dvije utakmice, a sada je za ruski Sport Express ponudio objašnjenje cijele situacije i svoju verziju priče onoga što se dogodilo.

Ponudio objašnjenje

“Poslije utakmice protiv Italije naš grač Elsed Hisaj je bio na udaru navijača, puno su ga kritizirali. Nakon utakmice protiv Hrvatske otišao sam s njim na tribinu kako bih ga podržao i kako bi ga navijači podržali, a u ruke su mu dali megafon koji je kasnije završio u mojim rukama. Tada sam rekao te riječi”, započeo je Daku.

“Na utakmicama navijači često viču uvrede na račun suparničkih navijača i to vas prati i utječe na sve. Protiv Hrvatske smo uspjeli izjednačiti u zadnjim minutama, ja sam debitirao na velikom natjecanju i ponijele su me emocije. Naravno da to nije opravdanje. Bio sam šokiran što sam si pod emocijama to dozvolio”, dodao je bivši napadač Osijeka, a aktualni član Rubina iz Kazanja.

Na kraju je Daku spomenuo kako je vrijeđao Makedoniju, ali ne i Srbiju. “Zaista nisam vikao ništa o Srbiji, ali ono što je važnije je da nisam ni trebao izgovoriti takve riječi protiv bilo kojeg naroda. To je neprihvatljivo, užasno i zato nisam sretan”, zaključio je Daku.