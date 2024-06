Modrić u potpunom čudu ostavio jednog od najboljih: ‘Nisam to očekivao, baš me zbunilo’

Autor: K.I.

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon razočaravajućeg nastupa na Europskom prvenstvu na kojem je natjecanje završila već u skupini. A sve je po Vatrene krenulo loše od samog početka i utakmice protiv Španjolske koja ih je pobijedila s 3:0 u Berlinu.

Uslijedili su šokantni remiji protiv Albanije (2:2) i Italije (1:1) u kojima je Hrvatska primala golove u posljednjim trenucima susreta. A jedan od najboljih pojedinaca u redovima Španjolske u ogledu protiv Hrvatske bio je Nico Williams.

Ovaj krilni igrač Athletic Bilbaa djelovao je ubojito i radio je velike probleme hrvatskoj obrani, a nakon susreta je njegov dres zatražio ni manje ni više nego Luka Modrić. Sve je otkrio sam Williams u razgovoru za Marcu.

Ostao iznenađen

“Razmijenio sam dres s Modrićem poslije te utakmice. Bio sam iznenađen, čovjek iz Hrvatskog nogometnog saveza došao je do mene poslije utakmice i rekao mi je da Luka želi moj dres”, otkrio je Williams i dodao:

“Nisam to očekivao, potpuno me zbunilo, razmišljao sam što sam to učinio da igrači poput Luke znaju moje ime. Otišao sam iz jednog ekstrema u drugi vrlo brzo. Kad shvatiš što si učinio, ispuni te ponosom i poželiš nastaviti raditi ovim ritmom.”

A mnogi upravo Williamsa smatraju ponajboljim igračem španjolske reprezentacije na Euru. Osim protiv Hrvatske impresionirao je i protiv Talijana. Sam Williams je ostao vrlo prizemljen. “Ne bih rekao da sam najbolji igrač grupne faze, imam puno toga za pokazati i nisam još rekao svoje”, rekao je skromni Williams.