Modrić svoju ulogu i traku mora prepustiti samo jednom čovjeku

Autor: Ivan Lukač

Hrvatska se puno ranije od očekivanog oprostila od Eura u Njemačkoj. Očekivali smo puno s obzirom na sve uspjehe i domaćinsku atmosferu imali smo pravo na to. Ipak, skupina se nije prošla što je nešto što nismo doživjeli punih 10 godina od Brazila 2014. Ispali smo i nije to nikakva tragedija već samo tuga koja će otići.

Što sada slijedi za Hrvatsku? Mnogi spominju da Dalić treba otići što nema nikakvog smisla. Da, Zlatko Dalić je napravio greške na ovom turniru, napravio ih i u kvalifikacijama, ali dati njemu otkaz ovako naglo ne bi imalo previše smisla pogotovo jer ima tri medalje iza sebe, a ovu mu je tek prvi kiks. Kod Dalića postoji jedan problem koji je u zadnjih godinu, dvije postao očit.

Dalić ne zna primiti kritiku. Svaka kritika upućena njemu ili nekom od igrača shvaćao ju je preosobno. Kada javnost i razni analitičari tvrde da Modrić ne može igrati od prve to nije da netko pljuje Modrića nego govori realno. Ako ga jedan od najboljih trenera u povijesti, Carlo Ancelloti, koristi samo za zadnjih pola sata da smiri igru ili digne ritam onda je to tako. Svjesni smo svi koliko Modrić želi i kakva je legenda, ali njegovo forsiranje neće donijeti ništa. Uostalom, možda je i Modrić odigrao svoju zadnju utakmicu.

Vrijeme je za mlade

Ako Modrić ode to je sasvim uredu. Svi ovi igrači stasali su uz njega, a samim time nema smisla da ga se poziva da bude samo pomoć Daliću na klupi. Vrijeme je da njegovu traku kao i ulogu preuzme onaj koji je najviše učio od njega, Mateo Kovačić. On je u svojim najboljim igračkim godinama, ima više od 100 nastupa za Hrvatsku i on bi trebao biti vođa u novoj eri.

Ta nova era trebala bi biti i bez Marcela Brozovića. On je klasa i pokazao je to protiv Italije, ali odlazak u Saudijsku Arabiju pokazao se kao promašaj jer izgubio konstantnu. Nije saudijska liga kriva što je Brozović pao u formi nego on sam. U godinama je kada je rad na sebi ključan da ostaneš u formi, a on se odlaskom u Arabiju očito odrekao dodatnog rada. Uostalom, da je saudijska liga kriva ne bi Ngolo Kante bio najbolji igrač utakmice već dva puta na turniru. Ne bi nikoga začudilo da se oprosti i Perišić, ali dojam je da će se on pokušati vratiti u formu

Kovačić bi tako trebao ostati jedini iz tog “svetog trojstva”. Sam Kovačić je u njega upao kao zamjena jer originalni trio činio Modrić-Brozović- Rakitić. Kovačiću će se tako u veznom redu priključiti Luka Sučić koji je potvrdio da je spreman za najveće stvari. U veznom redu trebao bi igrati i Majer koji je već dugo Dalićev adut. Osim njega tu je i Baturina čiji talent raste iz dana u dan i samo je pitanje vremena kada će dobiti veću ulogu i u reprezentaciji. Uz njega tu je i Mario Pašalić koji je je godinama adut s klupe, a u Atalanti je postao ozbiljan vezni igrač.

Nema puno odmora

Ipak, možda treći čovjek tog veznog reda uz Sučića i Kovačića bi trebao biti Andrej Kramarić koji poziciju “osmice” u klubu igra već dvije godine i igra sjajno. Nema razloga zašto to ne pokušati i u reprezentaciji pogotovo kada se uzme u obzir da Majer igra vrlo dobro na desnom krilom. Od mladih koji dolaze svakako Moro se najviše izdvaja, ali i Petar Sučić iz Dinama.









Vatreni nemaju puno vremena za odmor. Već u rujnu lete za Portugal gdje ih čeka prvo kolo Lige nacija. Dalić je uvijek volio rotirati u Ligi nacija pa s toga ne bi trebalo čuditi da baš protiv Portugala pokrene nešto novo. Obrana je sasvim sigurna: Livaković, Stanišić, Gvardiol, Šutalo/ Erlić/ Pongračić, Sosa. Da, Sosa nije u formi, ali ako se vrati nema sumnje da bi on trebao igrati tu poziciju jer bolju opciju nemamo uz dužno poštovanje Gvardiolu on Hrvatskoj najviše pridonosi na stoperu i tamo je jedan od najboljih na svijetu.

Vezni red bi onda činili: Sučić, Kramarić i Kovačić. Dosta ofenzivno izgleda, ali Kovačić i Sučić su u klubu itekako posvećeni obrani dok bi Kramarić tu bio nešto slobodniji, ali pokazao je svoju odgovornost prema nazad više puta. Zadnje pitanje vezano je uz napad. Dalić mora dati ozbiljniju šansu Pjaci ili Marcu Pašaliću ili Luki Ivanušecu. Za Portugal je ipak puno realnije da Mario Pašalić bude u vezi dok Kramarić i Majer budu na krilima, a u napadu Petković ili Budimir, a tko zna možda netko novi iskoči.

Vrijeme je za neku novu Hrvatsku. Nova era koja počinje od rujna kada uz Portugal doma igramo protiv Poljske. Legendama hvala na svemu i njihove uspjehe nitko neće zaboraviti, no dolaze neki novi “vatreni” koji bi Hrvatsku trebali odvesti na Mundijal 2026.