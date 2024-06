Misli li UEFA ozbiljno? Ovu fotografiju Luke Modrića teško je gledati

Pogodak primljen u posljednjim sekundama utakmice protiv Italije na Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj još uvijek boli sve navijače hrvatske reprezentacije. I bit će tako još neko vrijeme, dok gorak okus ispadanja ne ispere neka velika ostvarena pobjeda.

Luka Modrić zabio je protiv Italije gol za vodstvo Hrvatske 1:0, da bi Mattia Zaccagni zavio Lijepu našu u crno pogotkom iz osme minute sudačke nadoknade. A na kraju susreta igračem utakmice je proglašen kapetan Vatrenih.

Nakon toga Modrić je morao ispoštovati proceduru i slikati se s trofejem za najboljeg, a tijekom fotografiranja izgledao je kao da će zaplakati. Nije to promaklo ni stranim medijima, pa je tako njemački Bild napisao: Misli li UEFA ozbiljno? Ovu Modrićevu fotografiju je teško gledati”.

Mnogi su se navijači u komentarima pitali zašto UEFA nije poštedjela Modrića ovog protokola i pustila ga da ode tugovati bez fotografiranja. ESPN je u komentaru napisao: ‘Njegove oči otkrile su sve.’

Uistinu, Modrić je djelovao kao slomljen čovjek nakon druge uzastopne utakmice u kojoj su Vatreni primili gol duboko u sudačkoj nadoknadi. Protiv Albanije su Hrvatsku od slavlja dijelile minute, protiv Italije sekunde.

“Lukin govor tijela je pokazatelj uništenog sportaša. Nogometaši veličine hrvatske ‘desetke’ zaslužuju drugačiji oproštaj. Hrvatu je na kraju uručena nagrada za MVP-a, ali postoje fotografije iz policijskih stanica na kojima su uhićenici bili sretniji”, opisala je Marca dojam koji je Modrić ostavio nakon primljenog gola.

Besides Italy’s last minute equalizer, Luka Modric was still awarded Man of the Match.









His eyes say it all 🥺 pic.twitter.com/tgbWAABV7S

— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2024