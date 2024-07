Legenda ogoljela istinu oko Vatrenih do kraja: ‘Bili smo bahati, a Dalić je ovdje najviše pogriješio’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatska se oprostila od Eura bolnim remijem od Talijana, remi koji je trostruko bolniji od nekih poraza. Iako “vrijeme lijeći sve rane”, još nije sve sjelo na svoje mjesto, trebat će još vremena…

“Doslovce sam to morao preboljeti, čini mi se da je naša reprezentacija ušla u onu situaciju kada se ne možeš izvući sve i da hoćeš. Zapravo, sve što je moglo poći po zlu – pošlo je po zlu”, govori nam u uvodu naš komentator Ivo Šušak.

Ivo Šušak imao je vrlo zanimljivu trenersku karijeru. Od odgajanja velikih hrvatskih talenata, sve do statusa heroja u dalekoj Gruziji. Rođen u Širokom Brijegu, Šušak je svoju karijeru na klupi započeo kao trener mlađih selekcija u Dinamu. Njegove metode prošli su kasnije brončani iz Francuske te hrvatski i svjetski nogometni velikani Zvone Boban i Robert Prosinečki. Njegov prvi seniorski posao bio je Dinamo, ali onaj iz Vinkovaca. Ostao je jednu sezonu, a zatim otišao u trećeligaša NK Zagreb.

U Lisabonu bilo predobro

Nakon suradnje sa Stjepanom Spajićem, legendarnim Rođom, u razdoblju u Dragovoljcu, prihvatio je poziv ‘tate Ćire’ te je postao Blaževićev pomoćnik na SP-u u Francuskoj. Šušak je tako, kao i njegovi učenici Boban i Prosinečki, uzeo prvu hrvatsku medalju sa svjetskih prvenstava. Tri je godine vodio u21 ekipu koju je odveo na EURO 2000. Kroz tu ekipu prošli su Bišćan, Mikić, Šokota, Pletikosa, Tudor, Balaban, kao i tragično preminuli Sabolčki.

Pobijedila je ta generacija Španjolsku koja je imala Xavija i Iniestu, Italiju s Pirlom, a slavio je i veliku pobjedu od 6:2 protiv tadašnje SR Jugoslavije, zajednice Srbije i Crne Gore, u Beogradu. S velikom nadom su mladi Vatreni otišli na EURO, ali skupinu nisu prošli. Češka i Nizozemska su s jakom generacijom bili bolji, a sa Španjolskom je završilo 0:0.

“Dobro znam što je turnirski sustav natjecanja. To je nešto specifično, tri utakmice u desetak dana, uvijek možete očekivati turbulencije. Ako moram dati osobni sud, na čemu vi inzistirate, uvjeren sam da je momčad i izbornika, kao i sve nas ponijela ona odlična partija u prijateljskoj utakmici protiv Portugala. To u Lisabonu je izgledalo predobro.”, rekao je i dodaje:

Nismo došli k sebi

“A kada je nešto predobro – sigurno ne valja. Jer, takve partije ne možeš redati, zar ne? I protiv Španjolske smo bili na dvije razine više. Očito je to bilo bolno spuštanje, koje nam je utjeralo strah u kosti prije utakmice koja je bila najvažnija, a protiv najslabijeg suparnika”, govori nam u dahu Ivo Šušak.









Nastavio je: “I u tom dvoboju protiv Albanije još nismo došli k sebi. Opet smo prvi primili gol i nervoza je narasla do neba. Pravo je čudo kako smo preokrenuli utakmicu. Ali, nervoza je ostala, jer koji razlog može biti onakve uspaničenosti u zadnjim minutama. Da, primili smo gol, ali Albanci su imali prije tog gola u zadnjim sekundama još nekoliko prilika.”

“Realno, bilo je pitanje trenutka kada ćemo kleknuti. Tu se vidjelo da nam ne štima obrana i to u onim momentima kada se cijela momčad, od vrha napada prema dolje, mora braniti. Tu smo potpuno zakazali, baš kao i protiv Italija. Ali, ta Italija je neka posve druga priča”.

Sudac natezao

Pojasnite nam, što je bilo drugačije: “Mislim da smo bili malo bahati i prepotentni nakon tog nastupa u Portugalu. Pa kada smo sletjeli na zemlju konačno smo počeli bolje igrati. A to je nažalost bila tek treća utakmica. Protiv Italije smo barem bili stabilni u većem dijelu utakmice. Strpljivi i usredotočeni. Zasluženo smo poveli, u to nema sumnje.”









“Sudac jest natezao za Talijane, to ne dvojim. Problem su opet ti zadnji trenuci, kada se cijela momčad mora braniti. Baš svi. Tu se zbunimo, svi smetaju jedan drugome, nema ni plana ni koncentracije. I takvi smo ipak suzdržavali Talijane do zadnjih sekundi, nisu nam stvarali prigode kao Albanci. Ali, te zadnje sekunde. Kada gledamo sve ponovno čovjek ne može vjerovati. Ostaje frapiran.”

“Niti nam glavni napadač sudjeluje u obrani, a imamo dva desna beka a gol nam da čovjek s lijevog krila. S time da nam stoper prolazi sredinom terena kao na korzu. Očito smo se izgubili? Zašto? Strah! Ono što se dogodilo protiv Albanije četiri dana prije ostalo je u glavama igrača. I velim, sve što je moglo poći po zlu – pošlo je po zlu”.

‘Trebala osvježenje’

Ove kritike na račun izbornika Zlatka Dalića, da je morao više vjerovati starijim igračima, slažete li se s njima? “Gledajte, onaj koji voli reprezentaciju i ovu zemlju kritizira, onaj tko ne voli – vrijeđa. Ako se Daliću predbacuje neuvođenje mlađih snaga u tome nema zlobe. Jasno, ako je to potkrijepljeno pristojnim rječnikom. Jest, momčad je trebala osvježenje. Vjerojatno je trebao više koristiti mlađe igrače.”

“To je moje mišljenje, Ne znači da je točno, da smo isto tako prošli s mlađima bio bi to opet pogrom na Dalića. No, uskoro će se reprezentacija morati još više pomladiti. Samo, to vam nije jamstvo nastavka uspjeha. Imamo mi odličnih mladih igrača. No, jedno su nastup u klubu drugo u reprezentaciji. Imalo smo mi u startnoj postavi mladih igrača, pa smo od njih i više očekivali, a nismo to dobili. Na koga ciljam? Na sve. Evo, primjerice, Gvardiol nije bio na razini koju smo očekivali, a odigrao je fantastičnu sezonu u Cityju.”

“Šutalo je isuviše griješio, a za nas čuvenu veznu trojku, što kazati? Osjeća se neumitnost biologije, ali pitanje je imamo li boljih u ovome trenutku. Sve skupa nas je dohvatio i niz nesretnih okolnosti. Baš mi je žao. Jer, znam da se u knock-out fazi odlično snalazimo. Velim, dugo nam je trebalo da dođemo k sebi nakon blistavosti s Portugalom. Poletjelo se, a možemo očito biti pravi tek ako se spustimo na zemlju. Sveukupno je teško i reći tko je bio naš najbolji igrač na ovome Euru. To dovoljno govori”.

Ostanak Zlatka Dalića? “Mislim da je to u domeni odluke Saveza i njega samog. Ja nisam onaj koji ne voli reprezentaciju. Moje kritike su dobronamjerne. Zlatko Dalić nam je donio nevjerojatne trenutke sreće. Hrabar je i ustrajan, želi popraviti ovo što se dogodilo na Euru. On zaista zaslužuje novu priliku”.