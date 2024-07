Kek otvoren o reakciji suca: ‘Počeo se iživljavati, ja nisam bio uvredljiv’

Autor: Ivor Krapac

Puno je reakcija izazvala posljednja utakmica slovenskih nogometaša na Euru u Njemačkoj, a jedan od odjeka dogodio se zbog isključenja Matjaža Keka s klupe nakon što je bio dosuđen kazneni udarac za Portugalce. Bilo je to kod 0:0 na semaforu, a taj penal Portugalci nisu iskoristili s obzirom na to da je Jan Oblak u 105. minuti obranio Cristianu Ronaldu.

Trenutak Kekovog isključenja nije bio prikazan u prijenosu utakmice. Ono što se dogodilo moglo se vidjeti kasnije, a nekadašnji uspješni trener Rijeke, sada uspješan i na klupi reprezentacije svoje Slovenije, naknadno je objašnjavao što se dogodilo kod isključenja. Pritom je prozvao Talijana Danielea Orsata, glavnog suca utakmice.

“Orsato se počeo iživljavati, ja nisam bio uvredljiv, samo sam pitao zašto je bio dosuđen kazneni udarac. Na tu odluku možete gledati kako hoćete”, rekao je slovenski izbornik u izjavi za Val 202. Bez obzira na taj trenutak u kojem ga je Orsato udaljio s klupe, talijanskog suca nije krivio za poraz, a dotaknuo se i produžetaka u kojima su se Slovenci nadali ponekoj prijetnji za gol protivnika.

Slovenski selektor Matjaž Kek po tekmi s Portugalsko:

“Žal mi je, ker moramo domov, ker bi še ostal nekaj časa v Nemčiji, ne kot turist in tudi kot turisti nismo bili v Nemčiji.” pic.twitter.com/EgSddtI02v — TVSLOinfo (@InfoTVSLO) July 2, 2024

‘Moraš imati malo sreće’

“Neutralizirali smo ih, došli smo do do lopte i u izglednu priliku, ali nismo je iskoristili. Ako to ne napraviš, moraš imati malo sreće. Na ovoj utakmici nismo imali sreće, ali će nam se sve to vratiti. Samo moramo ostati ponizni i puni poštovanja”, poručio je Kek, u stilu u kojem je često pričao i Zlatko Dalić, ističući da hrvatska reprezentacija mora ostati ponizna.









Protiv Portugalaca, Slovenci su ostali praznih ruku u raspucavanju s 11 metara, kada je tri udarca slovenskih igrača obranio portugalski golman Diogo Costa. Čuvar mreže Portugalaca postao je njihov glavni junak ulaska u četvrtfinale, a gurnuo je u drugi plan neiskorišteni penal Cristiana Ronalda tijekom produžetaka.

Što se tiče Orsata i njegovog pokazanog crvenog kartona slovenskom izborniku, za isključenje Keka se kao presudan ističe dodir koji je imao s jednim od Orsatovih pomoćnika, što je izazvalo kaznu. Nekadašnji uspješni trener Rijeke pričao je da s Orsatom nije prešao granicu što se tiče pristojnog ponašanja, no svejedno je platio dosta skupu cijenu.