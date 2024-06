Joe Šimunić analizirao Hrvatsku pa ispalio: ‘Daliću i Modriću svaki grad treba dići spomenik’

Autor: GIŠ

Šok od preuranjenog ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije s Europskog prvenstva u Njemačkoj još će neko vrijeme lebdjeti nad Lijepom našom, a uzroke ovog nenadanog posrtaja tražimo svi, no jedinstvenog odgovora nema.

Tako je svoje mišljenje za RTL dao legendarni Joe Šimunić, koji je kao branič više puta spašavao Hrvatsku kada je bilo gusto, a i jedni je igrač u povijesti koji je na Svjetskom prvenstvu, koje se tada isto održavalo u Njemačkoj, s terena izašao tek nakon trećeg žutog kartona.

“Hrvatska je u Njemačkoj primila previše pogodaka, samo je Škotska po tome ispred nas sa 7 komada. Nije nam bilo suđeno da idemo dalje. Cijela momčad napada zajedno i cijela momčad se brani zajedno. Ali statistika koja nije dobra kaže da smo primili šest pogodaka u tri utakmice i mi dugo, dugo nismo primili toliko pogodaka u tako malo utakmica”, analizira nastup Vatrenih na Euru Joe.

Moraju biti unutra









“Oni svi moraju naučiti biti 800 posto unutra. Kad god se događaju te male, sitne greške, onda odmah uvodiš u nervozu cijelu momčad. Ali oni su mladi momci i nevjerojatno veliku kvalitetu imaju i ja uopće ne sumnjam u njih za budućnost”, kaže Šimunić te analizira naše stopere:

“Vida nažalost nije dobio priliku. Međutim, po meni, Joško Gvardiol uvijek mora igrati stopera. To je moje osobno mišljenje”, rekao je bivši Vatreni pa se dotaknuo prvog stoperskog para Pongračića i Šutala: “Malo je imao nesretnu sezonu u smislu nije to baš išlo kako je on to zamislio u Ajaxu, govorim o Šutalu. Ali on ima dovoljno kvalitete.

On je već pokazao i u reprezentaciji i u Dinamu da ima velike kvalitete i bitno da uhvati kontinuitet igranja, da igra svaku utakmicu. Što se tiče Pongračića, imao je jednu odličnu sezonu u Lecceu, igrao je skoro sve utakmice. Mislim da se godinu dvije prije toga malo tražio, ali sad je nekako uhvatio kontinuitet. I najbitnije je da oni ostanu zdravi i da igraju", rekao je legendarni Vatreni.









Dići im spomenik

Naravno Joe ne bi bio Joe da na kraju nije završio u svojem stilu i ispalio: “Zlatko Dalić i Luka Modrić – trebao bi im svaki grad u Hrvatskoj dignut spomenik. Što su sve oni napravili za naš nogomet. Dali su nam nadu, donijeli su nam puno veselja i nadam se da će i dalje tako nastaviti”, rekao je Šimunić.

Nakon odmora od reprezentativnih obaveza Vatreni će se ponovno okupiti na jesen, kada kreće novo izdanje Lige nacija, a sjedeće godine kreću kvalifikacije za prvenstvo koje nam više leži od onog s kojeg smo netom ispali, Hrvatska kreće u lov na još jedno Svjetsko prvenstvo.