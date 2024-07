Ispali s Eura pa mnoge šokirali u svlačionici, reagirala je i UEFA

Bili su prvi u svojoj skupini, ali nakon toga, za reprezentativce Rumunjske je kraj puta na Euru došao porazom od Nizozemaca s 3:0 u osmini finala. Nisu mogli protiv reprezentacije koja je na papiru jača i to je pokazala na terenu, no očito su rumunjski igrači to primili dosta mirno, s obzirom na scenu iz svlačionice koja je mnoge šokirala.

Sve je bilo uredno, bila je tu i poruka zahvale domaćinu nakon utakmice osmine finala u Muenchenu, a reakciju je imala i UEFA na svojem službenom profilu na X-u, nekadašnjem Twitteru. Pokazali su primjer kakav je lijepo vidjeti, što nije zaobišla niti krovna europska nogometna organizacija.

“Savršeni gosti. Nakon svoje eliminacije s Eura 2024., rumunjska reprezentacija ostavila je svoju svlačionicu potpuno urednom, s dirljivim pismom za svoje njemačke domaćine”, stoji u objavi krovne europske nogometne organizacije. Dodaje se i što su to Rumunji napisali u svojoj poruci.

💛 🇷🇴 The perfect guests. Following their elimination from #EURO2024 last night, @hai_romania left their Munich dressing room spotless with a touching letter to their German hosts. pic.twitter.com/UZwmxqxyjk

— UEFA (@UEFA) July 3, 2024