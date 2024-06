Hrvatsku ‘svetinju’ Luku Modrića proglasili gubitnikom: ‘Jedan je od takvih nogometaša’

Kao u svakom sportu na kraju jedne faze rade se rekapitulacije viđenog na terenima pa se tako poznati nogometni portal Goal.com odlučio pozabaviti dobitnicima i gubitnicima dosadašnjeg dijela Europskog prvenstva u Njemačkoj, a na našu žalost Hrvatska se našla među gubitnicima, jer unatoč svemu nismo uspjeli proći grupu.

Reprezentacija koja je najviše impresionirala Goal.com je Španjolska, koja nas je pobijedila na otvaranju naše grupe s 3:0 i tako usmjerila cijelo naše prvenstvo. “Neke njihove igre bile su oduševljavajuće, a prava je radost gledati Laminea Yamala i Nica Williamsa u punom trku. La Roja stvarno ne bi mogli biti u boljoj formi, mentalno ili fizički, uoči osmine finala”, pišu s portala.

Pobjednici što se igrača tiče su Švicarac Xherdan Shaqiri, koji je zabio sjajan pogodak protiv Škotske i tako postao jedini igrač koji je postigao gol na posljednja tri europska i tri svjetska prvenstva. Tu je i Danac Christian Eriksen, koji je 2021. pretrpio srčani udar na terenu, a tri godine kasnije bio je jedan od najboljih igrača grupne faze, osvojivši nagradu za igrača utakmice u dva od svoja tri nastupa, protiv Slovenije i Srbije.

Pobjednici

Među pobjednicima se nalazi i N’Golo Kante, koji nije igrao za Francusku dvije godine pa Ralf Rangnick, koji nakon Manchester Uniteda piše lijepu priču Austrije na Euru. “Ne samo da je trener, on je vraški dobar trener, što je njegova fantastična austrijska ekipa dokazala osvajanjem najteže grupe na natjecanju”, piše Gola.com.

Tu su naravno i Gruzijci, koji su prošli skupinu F, iako im nitko nije ni trunku šanse prolaska. “U Giorgiju Mamardashviliju imaju odličnog vratara u dobroj formi, Georges Mikautadze vodi u utrci za Zlatnu kopačku, dok je Khvicha Kvaratskhelia pokazao protiv Portugala da je sposoban rasturiti timove svojim munjevitim tempom i razornim driblinzima. Prije početka turnira, Gruzija je izgledala kao najslabija momčad. Ispostavilo se da su zapravo jedna od najboljih za gledanje.”

I na kraju domaćin Eura Njemačka, a Goal.com hvali atmosferu koju su napravili domaćini, dok su podjednako zadovoljni i igrom Elfa pod Julianom Nagelsmannom. Također je pomoglo što imaju neke uzbudljive talente, s Jamalom Musialom koji je nesumnjivo, pišu s popularnog nogometnog portala.

Luka Modrić has become the oldest player to score at a European Championship 🍷🇭🇷🐐 pic.twitter.com/G68XQOe236

— OneFootball (@OneFootball) June 24, 2024