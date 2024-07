Englezi su se jedva provukli, sada bi mogli patiti zbog gluposti junaka koji ih je spasio

Kroz iglenu uš provukla se u nedjelju navečer engleska nogometna reprezentacija u četvrtfinale Europskog nogometnog prvenstva. Slavio je ‘Gordi Albion’ s 2:1 protiv Švicarske u utakmici u kojoj su gubili 1:0 sve do pete minuta sudačke nadoknade.

Onda je Jude Bellingham škaricama zabio za izjednačenje i produžetke. Učinio je to spektakularnim škaricama, ali potez nakon postignutog gola nije bio nimalo spektakularan. Uhvatio se za međunožje, činilo se kao da pokazuje prema slovačkoj klupi.

Na društvenim mrežama pokušao se Bellingham opravdati kako je riječ bila o “šali između prijatelja”, ali rijetko tko je povjerovao u takvo objašnjenje. Zbog svoje “geste”, Bellingham bi mogao biti kažnjen jednom utakmicom neigranja, a UEFA je zbog svega pokrenula istragu.

🚨🚨| NEW: UEFA is investigating Jude Bellingham’s celebration last night for a possible “violation of rules of conduct,” reports @thetimes.

pic.twitter.com/akiLiI8gh7

— CentreGoals. (@centregoals) July 1, 2024