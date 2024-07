Englezi krenuli na švicarsko iznenađenje, otvoreno se igra u borbi za polufinale

Autor: I.K.

Engleska – Švicarska 0:0

22′ – Trippier je iz kornera tražio Kanea, čiji je udarac glavom bio neprecizan. I dalje nema opasnosti za golmane.

14′ – Rice je pucao izvana, udarac je završio u bloku u švicarskoj obrani.

8′ – Ndoye je prijetio Englezima s desne strane, ubacio je u sredinu 16-erca, a tu prizemnu loptu izbacio je Mainoo.

7′ – Opet su prijetili Englezi, ali akcija je zaustavljena zbog zaleđa Sake.

5′ – Na drugoj strani kombinirali su Aebischer i Freuler, a tu akciju zaustavio je Konsa.

4′ – Prvi pokušaj Engleza, Saka je centaršutem pokušao pronaću Trippiera, ali lopta je otišla u gol-aut.









Prvih 11 Engleske: Pickford – Walker, Stones, Konsa – Trippier, Mainoo, Rice, Saka – Bellingham, Foden – Kane

Prvih 11 Švicarske: Sommer – Schaer, Akanji, Rodriguez – Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer – Ndoye, Embolo, Vargas

1′ – Počela je utakmica!









Nakon što su jučer prošli Španjolci i Francuzi, susret Engleske i Švicarske u Duesseldorfu otvara subotnji program u četvrtfinalu Eura u Njemačkoj. Englezi se nadaju podizanju nakon što su u osmini finala jedva prošli Slovačku, a Švicarci idu po novi veliki korak nakon što su do četvrtfinala došli pobjedom nad Talijanima, koji su branili naslov.

Švicarska je time ‘osvetila’ hrvatsku reprezentaciju nedugo nakon što su Vatreni ispali zbog nesretnog raspleta utakmice protiv Talijana u posljednjem kolu prvog kruga. Za Švicarce slijedi potraga za novom zvučnom pobjedom, a za Engleze, izbornik Gareth Southgate priredio je jednu promjenu u odnosu na dosadašnje utakmice.

U posljednjem redu bit će trojica igrača, a ne četvorica kao do sada na ovom Euru. Jedna promjena je i kadrovska, i to prisilna, s obzirom na to da zbog dva žuta kartona iz ranije faze turnira ne može igrati suspendirani Marc Guehi. U posljednji red Engleza je umjesto suspendiranog Guehija ušao Ezri Konsa.