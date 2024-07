Englezi ostali bez izbornika, ispunio je ono što je i obećao

Gareth Southgate više nije izbornik engleske nogometne reprezentacije. Dva dana nakon poraza od Španjolske u finalu Europskog prvenstva, 53-godišnjak je dao otkaz.

Time je i ispunio obećanje koje je dao uoči prvenstva u Njemačkoj. Tada je rekao da ukoliko Engleska ne osvoji naslov prvaka Europe, on će dati ostavku, što je sada i napravio.

“Imao sam privilegiju voditi veliku skupinu igrača u 102 utakmice. Svaki od njih je bio ponosan što predstavlja Englesku. Momčad koju smo vodili u Njemačku prepuna je mladih talenata koji mogu osvojiti trofej o kojem svi sanjamo. Jako sam ponosan na njih i nadam se da ćemo svi stati iza igrača. Hvala osoblju u pozadini koje je igračima i meni pružalo besprijekornu podršku”, objavio je u priopćenju.

BREAKING: Gareth Southgate has stepped down as England manager, days after a second successive defeat in the European Championship final.#BBCFootball pic.twitter.com/44Ggf6eEY7

— BBC Sport (@BBCSport) July 16, 2024