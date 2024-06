Drama za Engleze u Njemačkoj, suigrač Gvardiola i Kovačića morao otići kući

Pored slabe igre u prvom krugu, s jedinom pobjedom sa skromnih 1:0 protiv Srbije u prvom kolu, englesku reprezentaciju je na Euru u Njemačkoj pogodio i novi udarac. Iz kampa reprezentacije otišao je Phil Foden, jedan od glavnih igrača Manchester Cityja, suigrač Joška Gvardiola i Matea Kovačića u klupskim vodama.

Foden je iz kampa reprezentacije otišao kući, s objašnjenjem da je to napravio privremeno i iz obiteljskih razloga, u očekivanju rođenja djeteta. Nije poznato kada bi se mogao vratiti u momčad koju s klupe vodi izbornik Gareth Southgate, čovjek pod velikim pritiskom s obzirom na to da Engleska na ovom Euru ne igra dobro, a u Njemačku je došla kao jedan od glavnih kandidata za naslov, barem u najavama.

Do sada na velikom turniru u Njemačkoj, Foden je igrao 90 minuta u dolasku do minimalne pobjede nad Srbijom i 69 minuta u drugom kolu u remiju s 1:1 protiv Danske, a jučer u posljednjem kolu prvog kruga protiv Slovenije, bio je u akciji 89 minuta u susretu završenom bez golova.

