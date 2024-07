Detalji intimnog života suca koji je uništio Hrvatsku na Euru: Danny Makkelie ima podosta tajni

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Remizirana utakmica između Hrvatske i Italije na Euru u Njemačkoj odavno je odigrana. Hrvatski nogometni reprezentativci već su se širom Jadrana okrenuli prema svojim godišnjim odmorima, a odahnuo je i izbornik Zlatko Dalić koji i u narednom razdoblju ostaje na čelu reprezentacije unatoč tomu što Hrvatska na Euru nije uspjela proći skupinu.

Unatoč tomu, u našoj se zemlji još uvijek govori o nizozemskom sucu Dannyju Makkelieju koji je naciju, pa i hrvatske nogometaše predvođene Lukom Modrićem, uznemirio zbog skandaloznih odluka na utakmici Hrvatske i Italije, a na kojoj je po mnogima otvoreno sudio za Italiju, pri čemu se u pozadini spominjao i misteriozni suprug Talijan čiji identitet na internetskom prostranstvu nije moguće otkriti, iako društvenim mrežama kruži fotografija na kojoj nizozemski sudac navodno pozira sa svojim suprugom.

Tko je suprug i postoji li uopće, teško je reći jer Makkelie nikada nije progovarao o svojem privatnom životu.

Zaključani profil

No, da su mu zasmetali napadi iz Hrvatske dalo se naslutiti iz toga što je nakon utakmice s Italijom zaključao svoj Instagram profil, vjerojatno u navali osuđujućih, pa i neugodnih poruka koje su mu slali nezadovoljni hrvatski navijači. Nije međutim Makkelie naljutio samo navijače iz Hrvatske, pozadina s njim sigurno je daleko dublja jer je dotični protjeran s Eura u Njemačkoj pa se tako prvenstvo nastavilo i bez njega i bez Hrvata. Kako se tvrdi među strastvenim hrvatskim navijačima, izgleda da je i Sudačka komisija UEFA-e shvatila da Makkelie nije dostojan daljnjeg suđenja na ovom Euru, a mnogi tvrde da je upitno kako će se ova situacija odraziti i na njegovu daljnju sudačku karijeru jer ovo nije prvi put da se u pitanje dovode njegove sporne odluke na značajnim utakmicama.

Primjera radi, svojedobno je Ronaldu u Beogradu ‘ukrao gol’ jer su svi vidjeli da je lopta prešla crtu pola metra. Ta se nemila ‘krađa’ odvijala na utakmici koju je s Ronaldom Portugal odigravao protiv Srbije. I baš kao u hrvatskom slučaju, sporan je bio gol iz sudačke nadoknade, no u ovom slučaju iz treće minute sudačke nadoknade pri rezultatu 2 : 2 na kvalifikacijama za SP. Ronaldo je naime tada savladao Marka Domitrovića. Golmanu Srbije koji je istrčao s vrata loptu je poslao u prazan gol, a ona je prešla crtu cijelim obujmom. Klizećim startom Stefan Mitrović spriječio je da lopta ode dalje i zatrese mrežu, a svi osim nizozemskog suca vidjeli su da je Portugal postigao gol, što je izazvalo burne reakcije Portugalaca.

Burno se reagiralo i kada je Borussiju izbacio iz Lige prvaka, a burne reakcije na njegovo suđenje događale su se i tijekom prošlog Eura kada je ‘upropastio’ polufinale na utakmici između Engleske i Danske dosudivši nepostojeći penal za Engleze nakon kojeg su domaćini na Wembleyju zabili za pobjedu i ušli u finale u kojem su izgubili od Italije.

Opće čuđenje

Taj je dosuđeni penal u engleskim medijima komentirao i Jose Mourinho. “Nisam siguran da želite čuti ono što ću vam reći, a reći ću ono što sam vidio – ono nije bio penal. Ne znam kako će sudac zaspati nakon ovoga”, rekao je legendarni trener. Ipak, kada je o utakmici između Hrvatske i Italije riječ, svjetski mediji smatraju da tu nema ništa sporno, zabilježili su da je previdio čisti penal za Hrvatsku, ali i da ga je VAR ispravio pa tu nema ništa sporno, niti išta sporno vide u tome što je utakmicu produžio za osam minuta, što je problematizirao i Zlatko Dalić. Njima je to samo koja minuta više ili manje, piše dio stranih medija, dok neki tvrde da su se šest puta tijekom nastavka napravile zamjene igrača, što donosi tri minute nadoknade. VAR provjera kod penala trajala je manje od dvije minute, što bi značilo najviše šest minuta nadoknade, a već je sedam po nekima bilo neprihvatljivo, dok je osam minuta nadoknade izvan svake sudačke logike. Kako god, utakmica je odigrana, a i nakon nje inozemni mediji suca Makkelieja predstavljaju kao policijskog inspektora koji u UEFA-i slovi kao veliki miljenik šefa europskih sudaca Pierluigija Colline koji ga navodno i jest izravno delegirao za utakmicu s Hrvatskom, iako za to ne postoji službena potvrda.









Iako će kritičari teza o Makkeliejevoj naklonosti Talijanima kazati da su oni ti koji su si osigurali osminu finala zabijajući gol, oni koji njegovoj odluci nisu skloni kazat će da je tijekom cijele utakmice bio pristran, pa čak i impresioniran talijanskom momčadi.









Službene potvrde o tome da je nizozemski sudac u vezi s Talijanom nema, no novinar Johan Derksen još tijekom 2018. tvrdio je da zna spolnu orijentaciju suca Makkelieja. Ovaj nizozemski sportski novinar i nekadašnji nogometaš o sucu je govorio javno u televizijskom programu gdje je izjavio da je Makkelie doista homoseksualac, napomenuvši da to nije rekao kako bi nekog uvrijedio, nego kako bi to predstavio kao činjenicu jer je Makkelie trebao suditi utakmicu u Saudijskoj Arabiji.

Loš policajac

“Prijeći ću odmah na stvar. Ponekad sam krivio Berta van Marwijka što je išao trenirati i zarađivati u zemlji poput Saudijske Arabije, a jutros sam bio autu i onda čujem da je Danny Makkelie izgleda homoseksualac i to uopće nije loše. Pretpostavlja se da je gej i sudački odbor savjetovao mu je da ne izlazi iz ormara zbog ružnih povika i sličnih stvari”, kazao je novinar kojemu nije bilo shvatljivo da je sudac ponosan time što će voditi utakmicu u Saudijskoj Arabiji.

“Znate li da su homoseksualci odmetnici u Saudijskoj Arabiji? Dvojici su obrubljene glave. Onda ne razumijem dečka koji je gej. Počne zviždati u takvoj zemlji i onda potajno kaže ja nisam gej i ne podržavam druge homoseksualce”, kazao je Derksen svojedobno. U nizozemskim medijima može se pročitati kako je Makkelie rođen početkom 1983. te da je policijski inspektor u Rotterdamu. Njegovo putovanje do jednog od najboljih sudaca u međunarodnom nogometu prema pisanju ondašnjih medija inspirativna je priča o predanosti, napornom radu i strasti prema sportu. Tijekom godina Nizozemac je, kako kažu, sudio na brojnim utakmicama visokog profila uključujući Ligu prvaka, Europsku ligu i druge međunarodne utakmice pri čemu njegova reputacija i poštovanje nisu dovođeni u pitanje – štoviše, to mu je priskrbilo poštovanje ne samo igrača i trenera nego i navijača.

Sudačku karijeru Makkelie je počeo u mladosti debitirajući u Eredivisieju, najvišoj ligi nizozemskog nogometa još 2009. Zanimljivo je da se najčešće pretrage o Makkelieju i ne odnose na njegove sudačke odluke, nego ljudi i izvan Hrvatske uglavnom pokušavaju pronaći podatak o tome tko je njegov partner ili muž, iz čega proizlazi da je i ostatak svijeta prije utakmice između Hrvatske i Italije zanimala njegova bračna, odnosno spolna orijentacija, međutim sudac Makkelie nije objavio ni da je oženjen, ni tko mu je partner, a to je vjerojatno stoga što sudi u zemljama u kojima je homoseksualnost kažnjiva i smrtno.

Licemjerno ponašanje

Derksen je svojedobno i u vlastitom tekstu tvrdio da ga čudi što je taj nizozemski sudac za honorar od 10.000 eura otišao biti u VAR sobi tijekom utakmice Al-Fateha i AL-Nassra čudeći se odakle mu hrabrost. U članku objavljenom na OneFottball.com Derksen spominje i Jaapa Uilenberga i nizozemski sudački odbor koji Makkelieju očito to dopuštaju. “Ali u toj zemlji postoji smrtna kazna za homoseksualnost, ako vas otkriju dobijete, 450 batina na javnom mjestu.

Onda pomislim, Makkelie, da imaš imalo karaktera ,rekao bi, ja bih rado tih 10.000 eura stavio u džepove, ali ne želim ih dobiti u takvoj zemlji. Gej sudac ne ide suditi u najgoru zemlju za homoseksualce na svijetu”, naveo je nizozemski novinar čiji navodi vjerojatno i jesu bili povod hrvatskim navijačima da počnu progovarati o seksualnoj orijentaciji i navodnom talijanskom suprugu nizozemskog suca koji je, po svemu sudeći, ranijih godina i ranijim odlukama i izvan naše zemlje privlačio pozornost.