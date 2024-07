Dalić ga prekrižio, a onda je završio u polju: ‘Ma nije sramota ni ako skupljaš boce’

Nakon što je Hrvatska završila nastup na Euru u Njemačkoj, većina hrvatskih reprezentativaca posvetila se odmoru prije povratka u klubove, ali za jednog Vatrenog je taj odmor i s ponešto posla. Tog posla primio se Martin Erlić, u polju, a za 26-godišnjeg stopera je radni odmor došao nakon što je na Euru pratio utakmice s klupe.

Zlatko Dalić je u Njemačkoj prekrižio Erlića iz svojih planova u posljednjem redu. Očekivao se njegov bolji status, međutim, prednost je imao Marin Pongračić, uz druge standardne adute Vatrenih. Po Dalićevim riječima, Erliću je presudila sezona u dresu Sassuola u Italiji. Njegov klub nije ostao u Serie A, prati ga nejasna klupska budućnost, što je ostavilo trag i na velikom turniru.

Radio je na polju i ranije, voli prirodu, a takvo je i obiteljsko okruženje kod Erlićevih roditelja u Tinju, u selu nedaleko od Zadra, između Biograda i Benkovca. Ranije fotografije, dok je bilo manje toplo, su stopera Vatrenih već pokazivale u poslu drugačijem od onog nogometnog.

Pričao o svojem djetinjstvu

Razgovarajući s Robertom Knjazom u emisiji ‘Knjaz kod Vatrenih’ na HTV-u, Erlić je pričao kako je izgledalo njegovo djetinjstvo. Postao je uspješan u nogometu, nametnuo se u Italiji i probio se do reprezentativnog dresa, no počeci su bili teški. Živjelo se jako skromno.

“Kada sam ja rođen, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka, čak i skupljanja boca. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce. Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe”, pričao je Erlić.

“Otac me naučio da i zadnjih deset kuna podijelim s prijateljima. Uvijek mi je govorio da je bitno da me ljudi cijene, a ne da me pamte kao škrtu i sebičnu osobu. Uvijek pozdravljam svaku osobu, to radim iz poštovanja, od čistačice pa do direktora”, rekao je Erlić kako gleda na život.







Čeka povratak na teren

U trenucima odmora i rada u polju, hrvatski reprezentativni stoper sada čeka povratak na teren. Razgovarajući s novinarima prije Eura, na pripremama Vatrenih, govorio je o svojoj klupskoj situaciji u Sassuolu koji je sada talijanski drugoligaš. “Klub je donio neke krive odluke, kao i mi sami igrači, nikom to nije bio cilj. Nadam se da će se Sassuolo vratiti kroz godinu-dvije”, rekao je.

Ugovor ga sa Sassuolom veće do ljeta 2026., a u protekloj sezoni, imao je 32 nastupa i jedan gol u Serie A te još jedan nastup u Kupu Italije. Za Vatrene je do sada odigrao devet utakmica, sve u mandatu Zlatka Dalića. Igrao je preklani u domaćem remiju i gostujućoj pobjedi protiv Francuza te u pobjedi nad Danskom u gostima, sve u europskoj Ligi nacija, a onda i na završnom turniru, s više prilike nego nedavno u Njemačkoj.

Sada se nada povratku na nekadašnje pozicije u reprezentaciji, a treba vidjeti kako će za Erlića stvari ići dalje u talijanskom klubu koji više nije u prvoligaškom društvu.