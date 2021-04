ETO ZAŠTO JE KUP ZANIMLJIV: Dinamo pobjegao iz šah-mata Gorice i blizu je dvostruke krune!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Čarolija kup natjecanja je to! U baš zanimljivoj, dobroj i gledljivoj utakmici Dinamo se uspio plasirati u finale Kupa, pobjedom 4-1 protiv Gorice. No, unatoč činjenici da je pobijedio favorit, ne bi uopće bilo čudno da je dalje prošla Gorica, dakle autsajder. Što samo potkrijepljuje tezu da je kup natjecanje nešto posebno, zanimljivo i potrebno. Valja reći da konačni rezultat i te kako zavarava, pobjednik je odlučen nakon produžetaka…

U ovoj utakmici zaista smo mogli sagledati činjenicu da je Gorica u zadnjih nekoliko godina najugodnije iznenađenje hrvatskog nogometa. Nije lako snažan Dinamo držati u šah-matu, neizvjesnosti, a Gorica je činila baš to.

Hrabro je krenula u utakmicu i povela pogotkom Špikića koji je, gle čuda, Dinamov igrač na posudbi u provinciji. Nadalje, Gorica se nije samo branila, već je imala prigode i za uvećanje vodstva, za prilikama iz prvog dijela još će dugo žaliti.

Kazna po Goričane je uslijedila početkom nastavka, Mišić je bio strijelac za Dinamo, a samo minutu kasnije Keita iz Gorice dobio je drugi žuti karton, njegovo neodgovorno ponašanje koštalo je njegovu momčad muke, s igračem manje bilo je samo pitanje koliko će se moći izdržati.

No, Gorica je već iskusna momčad, jest da je Dinamo imao nekoliko sjajnih situacija za vodstvo, ali imala je i Gorica jednu veliku. Što je utakmici dalo i ritam i zanimljivost.

Otišlo se u produžetke, osakaćena momčad Gorice sanjala je da izdrži do jedanaesterca i da u lutriji potraži svoju šansu. Ali, Dinamo je tek sada bio nasrtljiv. I gol odluke bio je djelo Jakića. Da bi Majer zapečatio potom sudbinu Gorice.

Ipak, gledali smo zanimljivu, veoma dobru polufinalnu utakmicu u kojoj se favorit mučio protiv autsajdera. Što daje dobar zaključak o budućnosti našeg klupskog nogometa. Naime, sada je već posve jasno, hrvatska nogometna scena dobila je jedan dobro organizirani klub, Goricu, s respektirajućom postavom koja može namučiti i europski jak Dinamo.