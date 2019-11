ESKALACIJA KRIZE U HAJDUKU: Potpredsjednik podnio ostavku!

Autor: Dnevno.HR

Svake godine isto. Nakon niza loših predstava i dva uzastopna poraza protiv Gorice splitski Hajduk trese velika kriza. Navijači zazivaju ostavku Damira Burića ali promjenom trenera igrači ostaju isti. Treba promijeniti politiku kluba. Trka je bitna. Treba se okrenuti omladinskom pogonu koji će se uvijek zalagati više od kupljenog igrača. MOže se dogoditi da domaći dečko ne bude na razini u jednoj utakmici, ali to se razgovorom vrlo brzo dovede u red.

Dopredsjednik Hajduka Lukša Jakobušić ponudio je ostavku na svoju poziciju, a predsjednik Uprave Marin Brbić ju je prihvatio. Funkciju najbližeg suradnika predsjednika Uprave Kluba obavljao je od mjeseca svibnja ove godine, objavio je Hajduk na svojoj službenoj stranici.

“Ostavku podnosim iz osobnih razloga, ali mi utoliko nije nimalo lakše. Protekli mjeseci na mjestu dopredsjednika Hajduka su me učinili ponosnim, posebice zbog načina na koji su me prihvatili svi, od suradnika u Klubu, do građana Splita i navijača Hajduka. Posebno zahvaljujem predsjedniku Marinu Brbiću što mi je pružio priliku da budem dijelom veličine kao što je Hajduk, ali i za razumijevanje kojim je prihvatio moju odluku. Tu veliku čast sam se svim srcem trudio obnašati s maksimalnom odgovornošću. Međutim, iz navedenih razloga u postojećim okolnostima ne bih mogao Hajduku dati ono što smatram da mu svaki zaposlenik mora dati i ono što je Hajduku sada potrebno, pa je nužno ustupiti mjesto nekome tko će to moći, na radost svih nas kojima je Hajduk važan dio života. Nastavljam se radovati budućim uspjesima Hajduka”, rekao je Jakobušić nakon ostavke.