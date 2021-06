ERIKSEN DOLAZI U HRVATSKU NA TESTIRANJE? Velika stvar događa se u našoj zemlji po ovom pitanju, evo o čemu se radi!

Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina i predsjednik zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza, pozvao je Christiana Eriksena u Hrvatsku. Vijest je koja je preplavila hrvatski medijski prostor, a o čemu se zapravo radi?

Naime, bivši ministar uputiom je poziv predsjedniku Danskog nogometnog saveza u kojem ih poziva da njihov reprezentativac Christian Eriksen obavi u Hrvatskoj sveobuhvatno genetsko testiranje kako bi mu se utvrdila moguća genetska podloga srčanog zastoja.

Naime, još 2019. su HNS, navedena bolnica i američka korporacija Invitae pokrenuli projekt s ciljem prevencije iznenadne srčane smrti koji uz cjeloviti kardiološki pregled (12 kanalni elektrokardiogram, UZ srca, ergometrija te 24-Holter) uključuje do sada u literaturi opisanu najsveobuhvatniju analizu gena povezanih sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti u sportaša.

Primorac povukao prvi potez

Naime, prve rezultate vezano uz ulogu specifičnih genetičkih biljega kao mogućih prediktora iznenadne srčane smrti u sportaša, znanstvenici iz SAD-a, Kanade, Hrvatske i Njemačke, predvođeni prof.dr. Primorcem nedavno su objavili u znanstvenom časopisu Frontiers in Medicine.

U razdoblju tijekom započinjanja projekta u lipnju 2019. član projektnog tima i jedan od najuglednijih njemačkih kardiologa prof.dr. Johannes Brachmann je izjavio da zadnje znanstvene spoznaje sugeriraju kako klasični kardiološki pregled nije dostatan u ranom otkrivanju stanja koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša te da genetski probir kod predisponiranih sportaša dobiva ključnu ulogu.

Tada je posebno naglašeno da iznimno intenzivna tjelesna aktivnost može povećati rizik od iznenadne srčane smrti u predisponiranih sportaša!

Hoće li doći Eriksen?

"Svima nam je bilo iznimno teško gledati nedavne scene reanimacije Eriksena nakon što se srušio u prvom poluvremenu utakmice Europskog prvenstva 2020 između Danske i Finske. Sad je najvažnije da je on dobro te da je liječnički tim učinio sve da se njegovo stanje stabilizira. Međutim, u New England of Journal Medicine, jednom od vodećih znanstvenih časopisa, se ističe da u oko 40 % slučajeva iznenadne srčane smrti, razlog ostaje nepoznat te zbog toga držim da će genetika, ali i druge OMICS discipline imati ključnu ulogu u boljem razumijevanju mehanizma nastanka, ali i prevencije ovih tragičnih događaja.", rekao je Primorac i dodaje:









“U našem cjelovitom modelu prevencije iznenadne srčane smrti uz standardne kardiološke testove poseban naglasak smo stavili na analizu 294 gena koji su povezani sa stanjima koja dovode do iznenadne srčane smrti. Stoga u sklopu projekta želimo pomoći kolegama iz Danskog nogometnog saveza u traganju za stvarnim razlogom srčanog zastoja koji se dogodio Eriksenu, s ciljem optimizacije njegova liječenja, ali i utvrđivanja eventualnog postojanja mutacija povezanih sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti u njegovoj obitelji kako bi se ovi nemili događaji prevenirali”.