ENGLEZI TEŠKO PODNOSE PORAZ: ‘Teško je ovo podnijeti, živimo i idemo dalje’

Engleski mediji dosta su pozornosti posvetili ispadanju njihove U-21 reprezentacije od Hrvatske, ponajviše o incidentu koji je obilježio kraj utakmice, nakon što se Jones zaletio među naše igrače tijekom slavlja, ali i napominju kako je ovo vjerojatni kraj Aidya Boothroyda na klupi Mladih Lavova, kako na Otoku tepaju svojoj mladoj reprezentaciji.

Nije se ni ispričao

Tako je Daily Mail kratko opisao incident na kraju utakmice:

“Jonesa su pokušali obuzdati iz engleskog tabora prije nego li im se othrvao i ponovno se sjurio prema Hrvatima. Potez Liverpoolovog igrača vidjeli su suigrači, a prijetile su ružne scene. Na kraju je Riana Brewstera, bivšeg Jonesovog klupskog suigrača, također trebalo odvlačiti od incidenta.”

Sam Jones je nakon prospavane noći napisao status na Twitteru povodom njegovog divljanja na kraju utakmice, ali se nije ni ispričao zbog nedoličnog ponašanja već je samo kratko napisao:

“Teško je ovo podnijeti, živimo i idemo dalje”, konstatirao je Jones.

Tough to take, we live and we move on! ❤️ pic.twitter.com/oB4r6pN6Qi

— Curtis Jones (@curtisjr_10) March 31, 2021