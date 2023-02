ENGLEZI SU PREDSTAVILI SAMO VATRENOG! Znaju tko im je najveća prepreka

Pompa oko vjerojatno budućeg najskupljeg braniča svijeta, našeg Joška Gvardiola, nije se stišala niti nakon početka Bundeslige i kraja zimskog prijelaznog roka, već svi pokušavaju dokučiti hoće li Hrvat mijenjati Leipzig nekom drugom destinacijom dolaskom ljeta.

U red za Joškom već su se stavili Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City sad i Manchester United, a Sky Sports donio je razgovor s Damirom Krznarom, kojeg predstavljaju kao jednog od najzaslužnijih u Joškovom strelovitom usponu.

Novinar Sky Sportska Peter Smith predstavio je Gvardiola u kontekstu utakmica osmine finala Lige prvaka između RB Leipziga i Manchester Cityja.

Veliki test

Smith se priupitao što Gvardiola čini posebnim i prisjetio se Damira Krznara i njegove izjave; “Dotaknut će zvijezde, bit će elita”, izjavio je nekoć Damir.

Novinar Sky Sportsa nahvalio je “izvanrednu kombinaciju tehnike, fizičkih elemenata i hladnog mentaliteta” koji krase Joška, a Krznar je dodao Gvardiolovu čvrstinu i brzu reakciju pa se prisjetio susreta protiv Messija na SP-u:

“Možda je pogriješio protiv Messija. Ma, to nije greška, to je Messi”, rekao je Damir i dodao:

“Ono što ga čini drugačijim jest da prvenstveno traži kako dodati prema naprijed. Želi da posjed napreduje iz prve do druge pa treće linije. A to je karakteristika veznih igrača. On je primjer stopera budućnosti. Joško je jedan od modernih stopera”, smatra Krznar.

Josko Gvardiol is on course to become the world's best defender… 🇭🇷✍️









— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 21, 2023