ENGLEZI POBIJEDILI TALIJANE U NAPULJU! Ronaldo ispisao povijest, Slovenija, BiH i Sjeverna Makedonija pobjedama otvorile kvalifikacije

U četvrtak su odigrane prve utakmice kvalifikacijskih skupina za plasman na Europsko prvenstvo, koje će se igrati u Njemačkoj 2024. godine.

Prvi su na teren izašli izabranici Matjaža Keka i kvalifikacije su otvorili gostujućom pobjedom protiv Kazahstana 1:2 te tako apsolvirali teško otvaranje njihove grupe H. U istoj grupi skandinavski derbi odigrale su Danska i Finska, koje su u Copenhagenu odigrale 3:1 za domaćina, dok je Sjeverna Irska bez problema odradila gostovanje u San Marinu i pobijedila 0:2.

U grupi J Bosna i Hercegovina isto je uspješno otvorila kvalifikacije sigurnom pobjedom nad Islandom 3:0. U istoj skupini sastali su se Portugal i Lihtenstein, a Cristiano Ronaldo je na ovoj utakmici postao igrač s najviše reprezentativnih nastupa u povijesti, nakon što je 197. put zaigrao za Portugal. Domaćini su lako savladali slabašne goste s visokih 4:0. Iznenađenje večeri priredili su igrači Andore, koji su isto u skupini J odigrali neodlučeno u gostima protiv Slovačke odigravši bez golova 0:0.

Talijani u krizi

U europskom klasiku večeri u Napulju sastali su se Italija i Engleska, a igrači Gordog Albiona u prvom poluvremenu vodili su 2:0 golovima Colea i Keana, koji je ovim golom postao najbolji strijelac Engleske reprezentacije u povijesti. No Italija se vraća početkom drugog poluvremena preko Reteguia za krajnjih 1:2 za Englesku.

Iako je Italija imala zadnjih 10 minuta igrača više, a i inicijativu u drugom poluvremenu igrači izbornika Mancinija nisu uspjeli niti do boda.

Fouls won in the first half of Italy vs. England:

◉ 3 – Jude Bellingham

◎ 3 – Italy

◎ 2 – The rest of the England team









And Bellingham did not misplace a single pass. 💯 pic.twitter.com/qtuBwCSmNB

— Squawka Live (@Squawka_Live) March 23, 2023