ENGLEZI PLASIRALI SENZACIJU! Bruno Petković odlazi iz Dinama

Dinamo je u slobodnom padu, igrači Ante Čačića, osim protiv Hajduka i Rijeke nisu se iskazali, a odlaskom Mislava Oršića pa Arijana Ademija, krvna slika modrih izgleda nekako slabašno.

Od mogućih odlazaka još se uvijek spominju onaj Livakovića, kojeg po nekim navodima vabe Turci i Španjolci, a sad se aktualizirao i odlazak Brune Petkovića.

Naime, iz Engleske dolaze informacije kako su za Petka zainteresirane čak tri momčadi iz Premiershipa, a vijest je plasirao Sky Sports.

Dinamo Zagreb News🔵⚪️

Dinamo Zagreb star Bruno Petkovic is very likely to leave Zagreb this summer. His contract ends in 2024 and he's not likely to extend.

Three Premier League clubs have already been in touch with Petkovic and his team, concerning a potential transfer. pic.twitter.com/pYsqNK7NQT

— Football Live (@FF00tballUpdate) April 3, 2023