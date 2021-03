ENGLEZI PIŠU DA POSTOJI INTERES: Oršić na meti Tottenhamovog rivala

Autor: I.K.

Mislav Oršić je prije tjedan dana s tri gola bio glavni ‘motor’ Dinamove pobjede s 3:0 protiv Tottenhama koja je na Maksimiru donijela proslavu ulaska u četvrtfinale Europske lige. Poslije te predstave, počelo se pisati o zanimanju drugih klubova za Oršića, a u tu priču ušao je i Tottenhamov veliki londonski rival.

Kako je objavio The Sun, za Oršića je zainteresiran Arsenal koji bi ga, po tim informacijama, rado vidio u svojoj momčadi.

The Sun dodaje da je priču o Arsenalovom interesu donio The Times, pišući da Mikel Arteta dovođenjem nove napadačke opcije želi pojačati momčad koju vodi.

Oršić je zanimljiv, ali mogao bi koštati

Priča o potencijalnom Oršićevom odlasku iz Dinama mogla bi donijeti sve više nagađanja i informacija o ponudama s približavanjem ljetnog prijelaznog roka.

U slučaju Arsenala, klubu je do kraja sezone bitna Europska liga s obzirom na to da bi osvajanjem naslova izborio Ligu prvaka u sljedećoj sezoni. Ne bude li tog trofeja, smanjila bi se mogućnost za zvučni transfer s obzirom na to da bi Arsenal trošio puno manje.