ENGLEZI ODLUČILI ŠTO ĆE S VATRENIM! Ono što su napravili vrlo je znakovito

Engleska izgleda kako nije suđena zemlja našim nogometašima, rijetko koji se uspio nametnuti u Premierligi, a slučaj Nikole Vlašića je izuzetno zanimljiv.

Nikola se prvo okušao u Evertonu, ali nije išlo pa su ga ovi prodali u Rusiju, gdje je Niksi bio jedan od najboljih igrača lige te se vratio na otok u West Ham, no i tamo se proveo kao u Evertonu.

Kako bi što više igrao i ostao među odabranicima Zlatka Dalića, Vlašić na ljeto prošle godine odlazi na posudbu u Torino, gdje je kod Jurića ponovno pokazao sve što zna.

Znakovit potez

Torino ima mogućnost otkupiti Vlašićev ugovor za 15 milijuna eura, a ako je suditi po službenoj stranici West Hama, Nikola gotovo sigurno ostaje u Italiji.

Naime, West Ham je uklonio Nikolu Vlašića iz popisa momčadi na web stranici kluba, na kojoj je bio do neki dan jer je formalno još uvijek član kluba s otoka.

Nikola Vlašić, 25, Torino (Italy)

Huge talent. Might stay at Torino and become their key player or I could even see him making a move to somewhere else in Italy. I think he could really improve a lot if he actually got better players around him. Also he's the brother or Blanka V pic.twitter.com/fDmWWj0LmV

— eugen 🇪🇺🇭🇷🌹 (@eurosavoy) February 7, 2023