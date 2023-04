ENGLEZI ODABRALI NAJBOLJEG VEZNJAKA PREMIERLIGE SVIH VREMENA! Među odabranima našao se i jedan Hrvat

Engleski portal za nogometne podatke Visual Game proveo je veliku anketu, u kojoj su tražili odgovor, tko je najbolji vezni igrač Premierlige svih vremena.

Po glasovima najbolji je Kevin De Bruyne, koji je izabran je za najboljeg veznog igrača, nadmašivši Stevena Gerrarda, Franka Lamparda i Paula Scholesa u anketi.

Osim De Bruynea, svih pet najboljih veznjaka plus Roy Keane, koji je proglašen za osmog najboljeg, otišli su u mirovinu, a od tada su uvršteni u Kuću slavnih Premier lige zbog svojih postignuća.

Steven Gerrard bio je drugi u anketi, a trenutni menadžer Chelseaja Frank Lampard zauzeo je treće mjesto, Paul Scholes i nedavno otpušteni menadžer Crystal Palacea Patrick Vieira, zaokružili su prvih pet.

Jedan Hrvat u izboru

Kako niti jedan izbor ne može proći bez hrvatskih nogometaša, tako je i u ovom izboru na 18. mjestu kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Podsjetimo, Luka je iz Dinama u transferu otišao u Tottenham 2008. godine i u četiri godine u Premierligi skupio je 127. nastupa uz 13 postignutih golova, da bi 2012. godine prešao u Real Madrid, a ostalo je povijest.

